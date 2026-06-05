Vecinos sintieron fuerte olor que salía de un apartamento en Soacha y Policía hizo macabro hallazgo: esto encontraron

Un macabro hallazgo se llevó a cabo al interior de un apartamento de un conjunto en el municipio de Soacha. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca fue el encargado del caso en un inicio.

Exfutbolista fue asesinado cuando caminaba por Cartagena: Policía confirmó que tenía antecedentes

Todo ocurrió en la madrugada de este viernes en el conjunto residencial El Sándalo, ubicado en Ciudad Verde. En un principio, los vecinos del inmueble 503, de la torre 12, sintieron un fuerte olor que salía de la vivienda.

Por lo mismo, dieron aviso a la Policía Nacional, que a su vez solicitó ayuda del organismo de emergencia. Finalmente, algunos bomberos llegaron al sitio y, con la respectiva autorización del administrador, abrieron la puerta del apartamento.

En un video, que ya circula por las redes sociales, se ve que al ingresar observaron que encima de un sillón había algunas prendas tiradas, así como en el suelo.

Tras ir un poco más al fondo, uniformados de la Policía hallaron un cadáver que, al parecer, llevaría varios días allí sin que nadie se percatara, por lo que este era el mal olor que sintieron los vecinos del bloque.

“Durante la inspección inicial se confirma la presencia de un cuerpo sin vida en la habitación principal, encontrándose en avanzado estado de descomposición”, precisó el Cuerpo de Bomberos.

Por el momento, no se han conocido mayores detalles sobre si el cadáver corresponde a un hombre o una mujer o si presentaba algunos signos de violencia.

Fiscalía imputa cargos a sicario señalado de asesinar a la concejal del Centro Democrático Mileidy Villada

Hasta el sitio arribaron oficiales adscritos al cuadrante de Ciudad Verde de la Policía Nacional y el supervisor de seguridad de la empresa del conjunto.

Los Bomberos de Cundinamarca confirmaron que, una vez hallado el cuerpo sin vida, la escena se le entregó a la Policía para que realizara los actos de investigaciones correspondientes.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Colprensa / Montaje: Semana

Por el momento, no hay mayores detalles de lo acontecido, por lo que las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas pesquisas para esclarecer con exactitud todo lo que hay detrás de este caso.