Bogotá

Así fue la recuperación del puente de la Calle 100; 300 metros de mayor tranquilidad para los transeúntes

Ahora va a poder caminar con más espacio debido a la intervención de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

2 de marzo de 2026, 9:21 a. m.
Intervención en el puente de la Calle 100 tuvo consecuencias en el mercado informal.
En sectores de alta afluencia peatonal y transporte público en Bogotá, el uso indebido del espacio público por parte de vendedores informales ha sido una preocupación constante para autoridades y usuarios. Espacios como los pasos peatonales cercanos a estaciones de TransMilenio, plazas y zonas comerciales suelen ser puntos donde se concentran actividades no autorizadas, lo que puede generar incomodidad en el tránsito y dificultades para la movilidad segura de los ciudadanos, especialmente en sectores con alto flujo de personas.

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

La Alcaldía de Bogotá, a través de instancias locales y distritales, ha emprendido en los últimos años una serie de operativos orientados a recuperar el espacio público y garantizar las condiciones de convivencia, con acciones que incluyen la intervención en corredores viales, coordinación con entidades de control y seguimiento a las normas establecidas en el Código de Policía.

En una acción coordinada entre varias entidades distritales, se llevó a cabo un operativo en el puente peatonal de la estación de TransMilenio Calle 100 con Autopista Norte, con el objetivo de recuperar el espacio público y fortalecer la presencia institucional en el sector. Según el reporte oficial, la intervención dejó como resultados principales el retiro de vendedores informales que ocupaban partes del puente y de sus alrededores.

Día sin carro
El puente de la Calle 100 (el que se ve en el fondo de la fotografía) fue intervenido por la Alcaldía Local de Barrios Unidos. Foto: NICOLAS LINARES

Resultados del operativo en el puente de la Calle 100

  • 20 vendedores informales fueron retirados del puente peatonal y sus alrededores.
  • Se llevaron a cabo 50 registros y controles en el lugar como parte del procedimiento.
  • 15 verificaciones de antecedentes se realizaron a quienes estaban ocupando el espacio.
  • 10 comparendos o sanciones fueron impuestos por falta de respeto a la autoridad en el marco de la Ley 1801 de 2016.
  • Hubo 1 traslado al Centro de Traslado por Protección (CTP) por irrespeto a la autoridad.

La Alcaldía Local de Barrios Unidos indicó que estas acciones se realizaron con apoyo operativo de TransMilenio y otras entidades de Bogotá como la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Salud y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

"Intervención en puente peatonal de la Calle 100 fortalece seguridad y espacio público", Secretaría Distrital de Gobierno.
¿Por qué se hizo la intervención?

El comunicado oficial explica que la medida se orientó a recuperar aproximadamente 300 metros de espacio público y a impedir la ocupación indebida de zonas peatonales, con el propósito de garantizar la libre circulación de las personas y mejorar las condiciones de convivencia en un punto estratégico de la ciudad, cercano a una de las estaciones de TransMilenio de mayor flujo.

Además, las autoridades señalaron que continuarán haciendo presencia en la zona para evitar que el espacio recuperado vuelva a ser ocupado de manera irregular por vendedores ambulantes.

