En sectores de alta afluencia peatonal y transporte público en Bogotá, el uso indebido del espacio público por parte de vendedores informales ha sido una preocupación constante para autoridades y usuarios. Espacios como los pasos peatonales cercanos a estaciones de TransMilenio, plazas y zonas comerciales suelen ser puntos donde se concentran actividades no autorizadas, lo que puede generar incomodidad en el tránsito y dificultades para la movilidad segura de los ciudadanos, especialmente en sectores con alto flujo de personas.

La Alcaldía de Bogotá, a través de instancias locales y distritales, ha emprendido en los últimos años una serie de operativos orientados a recuperar el espacio público y garantizar las condiciones de convivencia, con acciones que incluyen la intervención en corredores viales, coordinación con entidades de control y seguimiento a las normas establecidas en el Código de Policía.

En una acción coordinada entre varias entidades distritales, se llevó a cabo un operativo en el puente peatonal de la estación de TransMilenio Calle 100 con Autopista Norte, con el objetivo de recuperar el espacio público y fortalecer la presencia institucional en el sector. Según el reporte oficial, la intervención dejó como resultados principales el retiro de vendedores informales que ocupaban partes del puente y de sus alrededores.

El puente de la Calle 100 (el que se ve en el fondo de la fotografía) fue intervenido por la Alcaldía Local de Barrios Unidos. Foto: NICOLAS LINARES

Resultados del operativo en el puente de la Calle 100

20 vendedores informales fueron retirados del puente peatonal y sus alrededores.

Se llevaron a cabo 50 registros y controles en el lugar como parte del procedimiento.

15 verificaciones de antecedentes se realizaron a quienes estaban ocupando el espacio.

10 comparendos o sanciones fueron impuestos por falta de respeto a la autoridad en el marco de la Ley 1801 de 2016.

Hubo 1 traslado al Centro de Traslado por Protección (CTP) por irrespeto a la autoridad.

La Alcaldía Local de Barrios Unidos indicó que estas acciones se realizaron con apoyo operativo de TransMilenio y otras entidades de Bogotá como la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Salud y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

"Intervención en puente peatonal de la Calle 100 fortalece seguridad y espacio público", Secretaría Distrital de Gobierno. Foto: Secretaría Distrital de Gobierno

¿Por qué se hizo la intervención?

El comunicado oficial explica que la medida se orientó a recuperar aproximadamente 300 metros de espacio público y a impedir la ocupación indebida de zonas peatonales, con el propósito de garantizar la libre circulación de las personas y mejorar las condiciones de convivencia en un punto estratégico de la ciudad, cercano a una de las estaciones de TransMilenio de mayor flujo.

Además, las autoridades señalaron que continuarán haciendo presencia en la zona para evitar que el espacio recuperado vuelva a ser ocupado de manera irregular por vendedores ambulantes.