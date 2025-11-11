El té de burbujas sigue ganando terreno en Latinoamérica con la llegada de una nueva marca a Colombia

El mercado de bebidas especializadas sigue en movimiento en Colombia. En esta ocasión, la llegada de una nueva cadena internacional de té de burbujas refuerza la tendencia que ha ganado popularidad entre los consumidores jóvenes.

Gong Cha, empresa fundada en Taiwán en 2006 y con presencia en cerca de 30 países, inauguró su primera tienda en Bogotá tras firmar un acuerdo de franquicia maestra con Té Colombia S.A.S. La compañía proyecta expandirse próximamente a varias ciudades del país.

La marca, cuyo crecimiento global se ha impulsado gracias a la demanda de bebidas elaboradas con té de hoja entera y sabores personalizables, cuenta actualmente con cerca de 2.200 establecimientos en todo el mundo. Su estrategia se ha centrado en establecer alianzas con cultivadores y proveedores asiáticos, lo que constituye un elemento clave de su propuesta de diferenciación.

Ante la creciente demanda de té de calidad, Gong Cha está implementando una ambiciosa estrategia de expansión global para alcanzar las 10.000 tiendas en la próxima década. | Foto: Getty Images

La llegada a Colombia hace parte de un plan de expansión más amplio en América Latina. En los últimos dos años, la compañía ha suscrito acuerdos para operar en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Puerto Rico, además de fortalecer su presencia en México, donde ya supera el centenar de locales. En Puerto Rico, por ejemplo, se inauguró recientemente un formato de autoservicio, mientras que en Centroamérica se proyecta la apertura de 50 tiendas adicionales.

Paul Reynish, CEO global de Gong cha, aseguró que “durante un período de presiones y desafíos en constante cambio, desde la inflación y la confianza del consumidor hasta la disrupción de la cadena de suministro mundial, una cosa se ha mantenido constante: la relevancia global de nuestra marca, nuestra propuesta de valor para el cliente y nuestro modelo operativo”.