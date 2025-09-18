Suscribirse

Invima lanza alerta por bebida que venden y se consume en Colombia: hay preocupante situación detrás

La entidad pidió a las autoridades estar muy pendientes de la comercialización de este producto.

Redacción Salud
18 de septiembre de 2025, 4:21 p. m.
El Invima pidió no consumir este producto.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta por una bebida que se consume en el país y que podría llegar a ser perjudicial para la salud de las personas.

De acuerdo con la entidad, se trata del Té Matcha Orgánico de 125 gr, que está siendo comercializado con un etiquetado que presenta un documento denominado “certificado sanitario” y el cual es falso.

La entidad le hizo un llamado a diferentes autoridades para vigilar esta situación.
“Dicho producto no cuenta con autorización para su venta en el país y la alerta se extiende igualmente a posibles fabricantes, comercializadores e importadores vinculados“, señaló por medio de un comunicado.

Contexto: Invima advierte sobre los daños que puede causar en las personas el uso de lotes ilegales de Omeprazol

Por lo mismo, el Invima le solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales tomar las medidas que sean necesarias para atender esta situación. Para ello, tendrán que buscar el producto y sacarlo del mercado, al tiempo que deben seguir vigilantes.

Alerta sanitaria - Té Matcha

De la misma forma, la institución sanitaria le pidió a las entidades realizar actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales que potencialmente puedan vender este producto. Si se comprueba, tendrán la obligación de tomar las medidas sanitarias necesarias.

“Estas actividades se instan con el fin de verificar la alerta sanitaria y así realizar un trabajo interinstitucional entre el Invima y las autoridades”, indicó.

Contexto: Invima alerta por venta ilegal de medicamento usado por muchos en Colombia: ojo con este lote

Ante esto, el Invima aprovechó para recordarle a la ciudadanía que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente es principalmente de los titulares de los registros, permisos y/o notificaciones sanitarias de alimentos y bebidas comercializados en Colombia.

Asimismo, mencionó que esta responsabilidad se extiende a los fabricantes, comercializadores e importadores, quienes tienen la obligación de que los productos cuenten con la seguridad y la calidad necesaria para los consumidores.

Finalmente, es importante recordar que la entidad cuenta con una página web en la que las personas pueden seguir de cerca la información actualizada de los alimentos y bebidas que podrían presentar un riesgo para la salud.

