Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Durante más de un siglo fue poco más que un registro en viejos documentos científicos, la inmensidad del océano y las limitaciones tecnológicas mantuvieron oculta a una criatura gigante que hoy vuelve a sorprender a la ciencia.

Gracias a nuevas exploraciones en aguas profundas, investigadores lograron observar otra vez a un animal marino tan imponente como escurridizo, cuya existencia había quedado en pausa desde comienzos del siglo XX.

Un gigante silencioso que habita en la oscuridad

La criatura observada es la Stygiomedusa gigantea, una medusa de dimensiones extraordinarias que habita en aguas profundas. El redescubrimiento fue posible gracias a exploraciones lideradas por el Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), una entidad especializada en el estudio del océano profundo mediante vehículos submarinos no tripulados.

Aunque fue mencionada por primera vez a inicios del siglo pasado, durante décadas no se logró volver a encontrarla. La razón fue simple: explorar zonas tan profundas resultaba casi imposible con la tecnología disponible en ese momento.

La ciencia pudo confirmar la existencia de una especie casi desconocida, cuya localización fue imposible durante gran parte del siglo pasado. Foto: 2021 MBARI

“El primer ejemplar de la medusa fantasma gigante se recolectó en 1899, pero no fue hasta 60 años después que los científicos la reconocieron como una nueva especie. Incluso hoy en día, los científicos aún saben muy poco sobre este animal”, comentó MBARI.

Las imágenes más recientes permitieron apreciar su magnitud real. Su cuerpo central supera el metro de ancho y de él se desprenden largos brazos con forma de cintas que pueden extenderse por más de 10 metros.

Su desplazamiento, lento y ondulante, crea una escena casi fantasmal en medio de la negrura marina, lo que explica por qué se ha convertido en una de las especies más misteriosas del planeta.

A pesar de las miles de inmersiones realizadas por vehículos submarinos en distintas expediciones, esta medusa ha sido vista en contadas ocasiones, lo que refuerza su fama de habitante esquiva del océano profundo.

Lo poco que se sabe y su papel en el océano profundo

Aunque su tamaño impresiona, el conocimiento sobre la Stygiomedusa gigantea sigue siendo limitado. El primer ejemplar fue recolectado a finales del siglo XIX, pero pasaron varias décadas antes de que los científicos confirmaran que se trataba de una especie distinta.

Incluso hoy, muchos aspectos de su comportamiento y alimentación siguen siendo un enigma.

Algunas observaciones recientes han permitido entender mejor su importancia en el ecosistema. En una exploración en el golfo de California, los investigadores detectaron a un pez nadando cerca de esta medusa gigante y utilizando su cuerpo como refugio.

En las profundidades, donde casi no existen escondites naturales, varias especies aprovechan a los animales gelatinosos para protegerse de depredadores y de las duras condiciones del entorno.