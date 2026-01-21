Ciencia

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Décadas de exploración no habían sido suficientes para volver a encontrar a esta especie.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

22 de enero de 2026, 12:46 a. m.
Un avistamiento reciente en aguas profundas confirmó que una criatura considerada inalcanzable seguía habitando el océano.
Un avistamiento reciente en aguas profundas confirmó que una criatura considerada inalcanzable seguía habitando el océano. Foto: (c) 2007 MBARI

Durante más de un siglo fue poco más que un registro en viejos documentos científicos, la inmensidad del océano y las limitaciones tecnológicas mantuvieron oculta a una criatura gigante que hoy vuelve a sorprender a la ciencia.

Gracias a nuevas exploraciones en aguas profundas, investigadores lograron observar otra vez a un animal marino tan imponente como escurridizo, cuya existencia había quedado en pausa desde comienzos del siglo XX.

Un gigante silencioso que habita en la oscuridad

La criatura observada es la Stygiomedusa gigantea, una medusa de dimensiones extraordinarias que habita en aguas profundas. El redescubrimiento fue posible gracias a exploraciones lideradas por el Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), una entidad especializada en el estudio del océano profundo mediante vehículos submarinos no tripulados.

Aunque fue mencionada por primera vez a inicios del siglo pasado, durante décadas no se logró volver a encontrarla. La razón fue simple: explorar zonas tan profundas resultaba casi imposible con la tecnología disponible en ese momento.

Tecnología

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Tecnología

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

Tecnología

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

Tecnología

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

Tecnología

Estas son las principales novedades que traerá YouTube en 2026

Tecnología

Tormentas solares bajo la lupa: el peligro silencioso que podría provocar apagones masivos en la red eléctrica de la Tierra

Tecnología

Netflix amplía su oferta de videojuegos en la nube: confirmó un simulador de fútbol FIFA para 2026

Tecnología

Científicos advirtieron que hoy será la oportunidad de ver un acontecimiento único que marcará el 2026

Tecnología

Científicos descubren cómo llegar a Marte en tan solo 30 días: este innovador dispositivo podría marcar un hito histórico

Tecnología

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

Imágenes captadas en el océano profundo revelaron a una medusa de enormes proporciones que rara vez ha sido documentada.
La ciencia pudo confirmar la existencia de una especie casi desconocida, cuya localización fue imposible durante gran parte del siglo pasado. Foto: 2021 MBARI

“El primer ejemplar de la medusa fantasma gigante se recolectó en 1899, pero no fue hasta 60 años después que los científicos la reconocieron como una nueva especie. Incluso hoy en día, los científicos aún saben muy poco sobre este animal”, comentó MBARI.

Las imágenes más recientes permitieron apreciar su magnitud real. Su cuerpo central supera el metro de ancho y de él se desprenden largos brazos con forma de cintas que pueden extenderse por más de 10 metros.

Su desplazamiento, lento y ondulante, crea una escena casi fantasmal en medio de la negrura marina, lo que explica por qué se ha convertido en una de las especies más misteriosas del planeta.

A pesar de las miles de inmersiones realizadas por vehículos submarinos en distintas expediciones, esta medusa ha sido vista en contadas ocasiones, lo que refuerza su fama de habitante esquiva del océano profundo.

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

Lo poco que se sabe y su papel en el océano profundo

Aunque su tamaño impresiona, el conocimiento sobre la Stygiomedusa gigantea sigue siendo limitado. El primer ejemplar fue recolectado a finales del siglo XIX, pero pasaron varias décadas antes de que los científicos confirmaran que se trataba de una especie distinta.

Incluso hoy, muchos aspectos de su comportamiento y alimentación siguen siendo un enigma.

YouTube video 9bzQYKm3xTA thumbnail

Algunas observaciones recientes han permitido entender mejor su importancia en el ecosistema. En una exploración en el golfo de California, los investigadores detectaron a un pez nadando cerca de esta medusa gigante y utilizando su cuerpo como refugio.

En las profundidades, donde casi no existen escondites naturales, varias especies aprovechan a los animales gelatinosos para protegerse de depredadores y de las duras condiciones del entorno.

Más de Tecnología

Una acción cotidiana empieza a ganar relevancia en las recomendaciones de seguridad digital.

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Las limitaciones tecnológicas del pasado mantuvieron oculta durante décadas a una de las especies más extrañas del mar.

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Gates aseguró que los grandes desafíos globales requieren actuar ahora y no dentro de décadas.

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

En Colombia, el Igac monitorea la evolución del campo magnético.

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

YouTube es una plataforma de streaming que funciona a través de algoritmos.

Estas son las principales novedades que traerá YouTube en 2026

El nuevo año comienza con advertencias científicas sobre posibles alteraciones tecnológicas temporales.

Tormentas solares bajo la lupa: el peligro silencioso que podría provocar apagones masivos en la red eléctrica de la Tierra

Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026 y ya ha confirmado un simulador de fútbol FIFA.

Netflix amplía su oferta de videojuegos en la nube: confirmó un simulador de fútbol FIFA para 2026

Ilustración ficticia del sistema W-DEG.

Científicos descubren una fuente de energía limpia capaz de abastecer al planeta incluso sin sol

El embalse Latyan cerca de Teherán mostró niveles críticos en 2025, evidencia de la bancarrota hídrica que afecta a Oriente Medio.

La ONU lanza dura advertencia sobre una “bancarrota hídrica global”: el planeta se estaría quedando sin agua

Noticias Destacadas