“Una fuerza invisible”: el papa León XIV enciende las alarmas sobre el poder de la inteligencia artificial

Desde que fue elegido en mayo, el pontífice ha mantenido una postura crítica frente a los peligros de la IA, convirtiendo este tema en una de sus principales advertencias públicas.

Redacción Tecnología
25 de enero de 2026, 1:32 p. m.
El papa León XIV alerta sobre la IA y el riesgo de delegar el pensamiento a las máquinas.
El papa León XIV alerta sobre la IA y el riesgo de delegar el pensamiento a las máquinas.

El papa León XIV advirtió de nuevo este sábado sobre los peligros de la inteligencia artificial (IA) y la “falta de transparencia en la creación de los algoritmos” que regulan el funcionamiento de los chatbots.

“Son sobre todo los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje (LLM)”, como ChatGPT o Gemini, “los que resultan especialmente eficaces en la persuasión oculta”, denunció el papa peruanoestadounidense.

El papa León XIV alerta sobre los peligros de la inteligencia artificial

Desde su elección en mayo, León XIV no ha dejado de advertir sobre los peligros de la IA.

León XIV advierte sobre la persuasión oculta de los chatbots y los riesgos de la IA.
León XIV advierte sobre la persuasión oculta de los chatbots y los riesgos de la IA.

“Los modelos de IA están moldeados por la visión del mundo de quienes los construyen y, a su vez, pueden imponer modos de pensar al reproducir los estereotipos y prejuicios presentes en los datos que utilizan”, escribió el pontífice en un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

También denunció los “sistemas que venden una probabilidad estadística” —lo que hace la IA— “como conocimiento, ofreciéndonos como mucho aproximaciones”.

León XIV también se mostró preocupado por el hecho de que “detrás de esta enorme fuerza invisible que nos afecta a todos, solo haya unas pocas empresas”.

“El reto al que nos enfrentamos no es detener la innovación digital, sino gobernarla, ser conscientes de su carácter ambivalente”, afirmó.

Para lograr este resultado, el papa recomendó “introducir en los sistemas educativos de todos los niveles” una educación a los medios de comunicación y a la inteligencia artificial.

Papa León XIV dirigiéndose a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la apertura de la Misa del Jubileo de la Juventud en el Vaticano.
El papa León XIV volvió a alertar sobre los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial.

“La revolución digital exige una alfabetización digital (...) para comprender cómo los algoritmos modelan nuestra percepción de la realidad”, prosiguió.

Hace un mes, León XIV denunció la carrera por la IA en el ámbito militar y denunció que “delegar en las máquinas las decisiones sobre la vida y la muerte de las personas” constituye una “espiral destructiva”.

*Con información de AFP

