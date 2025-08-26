Suscribirse

Xiaomi, contra las cuerdas: un solo modelo vendió, en tres minutos, más unidades que las matriculadas en Colombia en 2024

El CEO de la compañía envió un mensaje pidiendo comprar carros a la competencia, mensaje que Tesla celebró.

Redacción Seman
26 de agosto de 2025, 2:24 p. m.
Finalmente fue presentado el Xiaomi YU 7 y las tres versiones en las que se ofrecerá este nuevo competidor en el segmento de los vehículos eléctricos.
El mercado de vehículos eléctricos en China, acostumbrado a los avances tecnológicos, se vio sorprendido por los recientes lanzamientos de Xiaomi, firma que ha tenido que afrontar duros retos desde que anunció sus modelos SU7 y YU7.

Este par de ejemplares han sacudido la industria y han sorprendido no solo a los consumidores, sino a la propia compañía, la cual ha recibido pedidos que han desbordado las capacidades de producción.

Toda esa fiebre por el YU7, el más reciente lanzamiento de la compañía, quedó evidenciada el día de su lanzamiento, pues en solo tres minutos, 200.000 chinos compraron un auto de estos sin importar que fuera la fase de preventa, lo que habla del nivel de demanda que afronta la marca por estos días.

Contexto: La planta que ensambla un carro cada 10 segundos: es la más rápida del mundo y no pertenece a ninguna marca china
Xiaomi YU7 presentó las versiones Standard, Pro y Max con tres acabados de pintura inspirados en la naturaleza, cada uno lleno de vida: Emerald Green, inspirado en las esmeraldas colombianas
El Xiaomi YU7 ofrece una autonomía superior a los 600 kilómetros. | Foto: Suministradas por Xiaomi

Si bien esta cifra puede llenar de orgullo a cualquier empresario o compañía automotriz, los problemas vienen inmediatamente después de sellar el negocio, pues fijar las fechas de entrega han comenzado a poner contra las cuerdas a la firma, ya que debe acomodar sus procesos de producción para poder cumplir con los tiempos estimados.

Para dar una perspectiva, en solo 3 minutos se vendieron casi las mismas unidades que Colombia comercializó en 2024, año en el que cerro con 202.000 matrículas.

Este nivel de pedidos ha sido impulsado por el diseño, la tecnología, el rendimiento y el precio, pues incorpora altos sistemas y estándares y llega a las vitrinas a un valor bastante competitivo que ronda, en Europa, los 30.000 euros, cifra que lo coloca como una muy buena alternativa.

Contexto: La costosa multa de tránsito a conductores que no cumplan con esta extraña señal: le pueden inmovilizar el vehículo
El YU 7 estará disponible en 9 colores que realzan su diseño exterior. | Foto: Suministradas por Xiaomi

Ha sido tal el atractivo de este vehículo, que incluso el SEO de Xiaomi, Lei Jun, ha salido a reconocer el éxito en ventas, pero ha tenido que enviar un mensaje que ningún otro ejecutivo se hubiera atrevido a lanzar.

Jun indicó que el YU7 parece agotarse y ha recomendado a los interesados contemplar modelos de otras marcas como el Xpeng G7, el Li Auto i8 o el Tesla Model Y.

Y no es porque no quiera que su firma siga adelante con las ventas; sino que las entregas, que están pactadas a 14 meses, no podrían satisfacer las necesidades de quienes buscan tener un carro nuevo en su garaje de inmediato, razón que lo llevó a actuar con franqueza y a recomendar ir a los concesionarios de la competencia.

Entregas colapsadas

Xioami parece haber subestimado su producto, pues en solo tres minutos vendió toda la producción existente y la cual estaba estimada para un año, por lo que tuvo que comenzar a fabricar nuevos autos en sus plantas y acelerar la construcción de una nueva sede con la que pretende solucionar este inconveniente.

A estos inconvenientes se suman las quejas que han llegado, de forma constante, a las oficinas del servicio al cliente de Xiaomi, pues algunos clientes que pagaron el carro de contado, señalan que la espera es demasiado amplia.

De igual forma, hay quienes señalan que la compañía les ha indicado que podrían perder los abonos hechos, cerca de 600 euros por cada carro, si insisten en no seguir adelante con la compra debido a los tiempos de espera.

Contexto: Oscuro panorama para las marcas chinas de carros; CEO de Mercedes lanzó dura sentencia sobre el comportamiento del mercado
El Xiaomi YU7 tiene una potencia máxima de 690 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h de 3,23 segundos. | Foto: Suministradas por Xiaomi

Según algunas publicaciones locales, se han registrado más de 400 quejas en redes sociales como Sina’s Black Cat, en la que algunos clientes insisten en que no se les indica el plazo de entrega sin antes haber realizado el depósito, por lo que se llevan una gran sorpresa cuando se enteran de que tendrán que esperar hasta 14 meses para contar con el vehículo.

El propio CEO envió un video a los inconformes indicando que se pondría al frente de esta situación, y que procuraría modificar las configuraciones de los pedidos en la plataforma.

