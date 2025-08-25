Luego de la actualización del Manual de Señalización Vial, que comenzó a regir desde abril pasado, los colombianos han conocido algunas nuevas señales de tránsito que han quedado consignadas allí y que fueron diseñadas con el fin de mejorara la seguridad en carretera y la movilidad.

Si bien es cierto que a la hora de conducir hay que tener presentes la mayoría de estas indicaciones, hay algunas que por su naturaleza resultan extrañas o poco comunes, pues solo rigen en zonas limitadas o en condiciones particulares.

Una de ellas es la SR-18B, la cual prohíbe la circulación de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, con el fin de evitar que por ciertas zonas, debidamente informadas, se mueva algún tipo de elemento que coloque en riesgo a la ciudadanía.

PROHIBIDO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS | Foto: Captura Manual de Señalización Vial

“Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos, en especial los de carga, que está prohibida la circulación de mercancías peligrosas. Esta tendrá que estar acompañada de una leyenda dentro de la señal rectangular o bien adosar una placa que especifique el tipo de mercancía con restricción acompañada del símbolo de la misma, según lo establecido por la NTC 169210 vigente, o aquella norma que la complemente, sustituya o actualice", dice el manual de Señalización Vial.

La SR-18B hace parte del grupo de señales que buscan “prohibir o limitar la circulación de cierto tipo de usuarios o determinados movimientos. La prohibición se representa mediante un círculo con fondo blanco, con orla roja, cruzado por una franja diagonal también roja, descendente desde la izquierda, la cual forma un ángulo de 45° con la horizontal", indica la norma.

Así mismo, indica que “cuando una prohibición afecta solo a una clase de vehículo, se debe agregar una leyenda que lo identifique claramente. A modo de ejemplo, si la prohibición afecta únicamente a buses, la señal se compone del símbolo correspondiente y la leyenda “BUSES” adosada inmediatamente debajo. Cuando se trate de prohibiciones al tránsito, que apliquen a uno o más tipos de vehículos, o a vehículos y peatones, las correspondientes señales pueden presentarse agrupadas en una misma placa con fondo de color blanco", señala el manual.

Una buena interpretación de estas señales es clave para la seguridad vial. | Foto: Getty Images

¿De cuánto es la multa por incumplir la señal SR-18B?

Lo primero que hay que identificar es el grupo al que pertenece esta infracción. Según el Código Nacional de Tránsito, el transportar mercancías peligrosas ubica este comportamiento con el código D14, lo que habilita a las autoridades de tránsito a inmovilizar el vehículo y imponer una multa económica.

El monto por esta infracción, equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo cual equivale a $ 1.208.000, suma a la que hay que sumarle los costos correspondientes al transporte en grúa a los patios y al parqueadero en estos lugares.

¿Qué tipo de infracciones son las identificadas con la letra D?

Conducir en estado de embriaguez es una multa de tipo D. aquí, Agentes Civiles de Tránsito y Policías de Tránsito en operativo de control de alcoholemia | Foto: Secretaría de Movilidad

Las infracciones de tránsito de tipo D son consideradas de alta gravedad, ya que pueden poner en peligro la vida del conductor, pasajeros o peatones. Las sanciones suelen incluir altas multas, suspensión de la licencia e incluso inmovilización del vehículo.

Ejemplo: