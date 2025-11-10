Los 20 carros híbridos más vendidos en octubre y en lo que va de 2025: japoneses siguen comandando

En octubre del 2025, la venta de vehículos híbridos creció en un 81,2 % respecto al mismo periodo del año anterior; para este último mes de matricularon 6.902 unidades, lo que confirma el posicionamiento que ha venido logrando esta tecnología en el mercado colombiano.

Los vehículos híbridos siguen manteniendo ventas al alza. | Foto: Getty

A nivel general, los vehículos híbridos representaron el 27,3 % del total de carros vendidos en el país durante octubre; de igual forma, los segmentos con mayores ventas fueron los SUV, automóviles y pick-ups.

En el caso de los vehículos híbridos, los mayores incrementos se registraron en Manizales (391 %), Sincelejo (240 %) y Villavicencio (200 %).

En total, durante los primeros 10 meses de 2025 se matricularon 53.254 unidades, lo cual significa un crecimiento del 65,3 % respecto al mismo periodo del año 2024.

Las 20 marcas que más carros híbridos vendieron en octubre de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes octubre fueron: Suzuki, Renault, Mazda, Toyota y Kia con participaciones de mercado en el orden de 19,9 %, 13,9 %, 12,4 %, 10,4 % y 7,2 % representando el 64% del total de vehículos híbridos matriculados en el décimo mes del año.

SUZUKI: 1.371 unidades. RENAULT: 959. MAZDA: 859. TOYOTA: 720. KIA: 499. HYUNDAI: 468. NISSAN: 307. FORD: 268. MERCEDES BENZ: 203. SUBARU: 168. CUPRA: 152. PEUGEOT: 151. BMW: 113. DEEPAL: 96. BYD: 92. JEEP: 86. CHERY: 85. GREAT WALL: 61. FOTON: 59. CHANGAN: 52.

Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2. | Foto: Getty

Las 20 marcas que más carros híbridos han vendido en lo que va de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y octubre fueron: Toyota, Suzuki, Mazda, Renault y Kia con participaciones de mercado en el orden 21,7 %, 16,9 %, 13,0 %, 8,1 % y 7,4 % representando el 67 % del total de vehículos híbridos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

TOYOTA: 11.537 unidades. SUZUKI: 8.989. MAZDA: 6.910. RENAULT: 4.336. KIA: 3.930. HYUNDAI: 3.789. FORD: 2.264. NISSAN: 1.895. MERCEDES BENZ: 1.670. SUBARU: 1.194. BMW: 996. CUPRA: 854. CHERY: 721. PEUGEOT: 612. CHANGAN: 560. JEEP: 476. FOTON: 401. AUDI: 375. GREAT WALL: 333. BYD: 310.

Los 20 carros híbridos más vendidos en octubre de 2025

En el mes de octubre las participaciones por línea fueron: Mazda Cx-30 con el 10,9 %, Suzuki Swift con el 5,5 %, Renault Arkana con el 5,3 %, Suzuki Fronx con el 4,6 % y Suzuki New Cross con el 4,5 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 31 % del total de vehículos híbridos matriculados en el décimo mes del año.

Algunos carros híbridos priman el uso del motor a combustión; en otros la carga es repartida. | Foto: Getty Images

MAZDA CX-30: 749 unidades. SUZUKI SWIFT: 379. RENAULT ARKANA: 369. SUZUKI FRONX: 318. SUZUKI NEW SCROSS: 313. NISSAN X-TRAIL: 307. RENAULT KOLEOS: 301. RENAULT DUSTER: 289. TOYOTA COROLLA: 274. TOYOTA COROLLA CROSS: 235. SUZUKI DZIRE: 232. HYUNDAI KONA: 222. HYUNDAI TUCSON: 212. FORD ESCAPE: 212. KIA STONIC: 203. KIA NIRO: 171. PEUGEOT 2008: 151. TOYOTA YARIS CROSS: 145. SUZUKI GRAND VITARA: 129. KIA SPORTAGE: 125.

Los 20 carros híbridos más vendidos en lo que va de 2025

Entre enero y octubre las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con 13,1 %, Mazda CX-30 con el 10,4 %, Suzuki Swift con el 6,0 %, Renault Arkana con el 5,5 % y Toyota Corolla con el 4,5 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 39,4% del total de vehículos híbridos matriculados en lo que va corrido del año 2025.