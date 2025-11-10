Suscribirse

La nueva Toyota Hilux será eléctrica: presentaron la novena generación de la poderosa pick-up; así luce

La icónica Toyota Hilux fue presentada en Tailandia, país estratégico para los planes de la marca; habrá diferentes opciones de motorización.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

10 de noviembre de 2025, 7:03 p. m.
La nueva Toyota Hilux Eléctrica contará con lanzamientos secuenciales a lo largo de 2026.
La nueva Toyota Hilux Eléctrica contará con lanzamientos secuenciales a lo largo de 2026.

Este lunes, 10 de noviembre, Toyota realizó el estreno mundial de la nueva Hilux, que incluye un nuevo modelo BEV, en un evento realizado en Bangkok, Tailandia.

Contexto: Toyota presentó el Land Cruiser FJ: el pequeño 4x4 que espera no decepcionar a sus ‘hermanos mayores’
La nueva Toyota Hilux llegaría a las vitrinas en 2026
El nuevo modelo ha sido visto con el característico camuflaje antiespía.

En Asia, Toyota planea realizar lanzamientos secuenciales a partir de 2026. Para los modelos destinados a Japón, donde se planea una versión diésel, el lanzamiento está programado para mediados de 2026.

En el desarrollo de sistemas de propulsión para lograr la neutralidad de carbono, Toyota está introduciendo varios tipos de movilidad como parte del enfoque de múltiples vías de la firma japonesa. Este enfoque ofrece opciones de vehículos electrificados adaptados a las circunstancias energéticas y las variadas necesidades de los clientes en cada país y región del mundo.

La nueva Toyota Hilux fue presentada en Tailandia

Con la nueva Hilux, Toyota acelerará aún más el enfoque de múltiples vías mediante el desarrollo de un modelo FCEV además de los modelos diésel y BEV anunciados hoy. El modelo FCEV está programado para ser introducido en Europa y Oceanía a partir de 2028.

Este modelo está equipado con una batería de iones de litio con una potencia eléctrica total de 59,2 kWh y logra una autonomía de crucero de 300 km o más aumentando la eficiencia del eje eléctrico.

Según indicó la compañía, el paquete de baterías está instalado debajo del piso, aprovechando al máximo el ancho del chasis; además, utilizan ejes eléctricos de alto rendimiento en la parte delantera y trasera, proporcionando una potencia máxima del sistema de 144 kW, y un sistema de control avanzado que le brinda un excelente rendimiento todoterreno.

Contexto: Toyota Corolla Cross Nasu Edition 2026: la evolución aventurera de uno de los carros más vendido en Colombia
La nueva Toyota Hilux fue presentada en Tailandia con una opción totalmente eléctrica. Hace parte de la nueva estrategia de la marca que contempla diferentes opciones de motorización.
La nueva Toyota Hilux tendrá lanzamientos secuenciales durante 2026.

De cara al futuro, Toyota continuará atendiendo las necesidades de los clientes en cada región y contribuyendo a la neutralidad de carbono mediante el desarrollo de diversas opciones, al tiempo que se esfuerza por fabricar automóviles cada vez mejores.

“La historia de la Hilux comenzó en 1968, pero en 2004, bajo el liderazgo de Akio Toyoda como jefe de la región de Asia, la Hilux se convirtió en parte de la serie IMV, una plataforma verdaderamente global que simbolizaba el enfoque de Toyota de “Lo mejor de la ciudad” y nuestra filosofía monozukuri. Fue la plataforma IMV la que llevó a la Hilux al mundo", dijo Simon Humphries, director de marca de Toyota, durante el lanzamiento.

Contexto: Las cuatro marcas de carros con mejor reputación corporativa en Colombia, según el índice Merco 2025
La nueva Toyota Hilux fue presentada en Tailandia con una opción totalmente eléctrica. Hace parte de la nueva estrategia de la marca que contempla diferentes opciones de motorización.
La nueva Toyota Hilux tendrá lanzamientos secuenciales durante 2026. | Foto: Toyota / API

Se trata de la novena generación de este todoterreno que, en Tailandia, es denominado como el vehículo nacional, algo que demuestra la importancia de este país en los planes de la marca.

“La nueva Hilux que anunciamos hoy es la novena generación de este legendario vehículo. Con cada generación, se ha vuelto más fuerte: moldeada por las carreteras, por los ingenieros y, lo más importante, por las voces de los clientes en todas partes. A medida que el mundo cambió, también lo hizo Hilux. Porque Toyota escuchó. Escuchamos a los mineros que necesitaban resistencia. Escuchamos a las familias que querían más comodidad. Escuchamos a los propietarios de flotas que se preocupaban por el ahorro de combustible y a los jóvenes aventureros que querían un diseño y una tecnología que se adaptaran a su estilo de vida", agregó Humphries durante su intervención.

Algunos datos de la nueva Toyota Hilux

4x4
5320
1855
1800
3085
59.2
300 o más
144

