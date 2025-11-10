La nueva Toyota Hilux será eléctrica: presentaron la novena generación de la poderosa pick-up; así luce

Este lunes, 10 de noviembre, Toyota realizó el estreno mundial de la nueva Hilux, que incluye un nuevo modelo BEV, en un evento realizado en Bangkok, Tailandia.

El nuevo modelo ha sido visto con el característico camuflaje antiespía. | Foto: Fotos tomadas de X @MotospotB

En Asia, Toyota planea realizar lanzamientos secuenciales a partir de 2026. Para los modelos destinados a Japón, donde se planea una versión diésel, el lanzamiento está programado para mediados de 2026.

En el desarrollo de sistemas de propulsión para lograr la neutralidad de carbono, Toyota está introduciendo varios tipos de movilidad como parte del enfoque de múltiples vías de la firma japonesa. Este enfoque ofrece opciones de vehículos electrificados adaptados a las circunstancias energéticas y las variadas necesidades de los clientes en cada país y región del mundo.

This is the new Toyota Hilux!



It comes with your choice of a gasoline, hybrid, diesel, EV, or hydrogen powertrains, the most of any Hilux before.



Other new features include a 12.3-inch center screen, electric power steering, USB-C ports, and Blind Spot assist.



The BEV model… pic.twitter.com/IfDFjNwSB3 — Motor1 (@Motor1com) November 10, 2025

La nueva Toyota Hilux fue presentada en Tailandia

Con la nueva Hilux, Toyota acelerará aún más el enfoque de múltiples vías mediante el desarrollo de un modelo FCEV además de los modelos diésel y BEV anunciados hoy. El modelo FCEV está programado para ser introducido en Europa y Oceanía a partir de 2028.

Este modelo está equipado con una batería de iones de litio con una potencia eléctrica total de 59,2 kWh y logra una autonomía de crucero de 300 km o más aumentando la eficiencia del eje eléctrico.

Según indicó la compañía, el paquete de baterías está instalado debajo del piso, aprovechando al máximo el ancho del chasis; además, utilizan ejes eléctricos de alto rendimiento en la parte delantera y trasera, proporcionando una potencia máxima del sistema de 144 kW, y un sistema de control avanzado que le brinda un excelente rendimiento todoterreno.

La nueva Toyota Hilux tendrá lanzamientos secuenciales durante 2026. | Foto: Toyota / API

De cara al futuro, Toyota continuará atendiendo las necesidades de los clientes en cada región y contribuyendo a la neutralidad de carbono mediante el desarrollo de diversas opciones, al tiempo que se esfuerza por fabricar automóviles cada vez mejores.

“La historia de la Hilux comenzó en 1968, pero en 2004, bajo el liderazgo de Akio Toyoda como jefe de la región de Asia, la Hilux se convirtió en parte de la serie IMV, una plataforma verdaderamente global que simbolizaba el enfoque de Toyota de “Lo mejor de la ciudad” y nuestra filosofía monozukuri. Fue la plataforma IMV la que llevó a la Hilux al mundo", dijo Simon Humphries, director de marca de Toyota, durante el lanzamiento.

La nueva Toyota Hilux tendrá lanzamientos secuenciales durante 2026. | Foto: Toyota / API

Se trata de la novena generación de este todoterreno que, en Tailandia, es denominado como el vehículo nacional, algo que demuestra la importancia de este país en los planes de la marca.

The Thailand-spec new Toyota Hilux is still powered by the 2.8 GD-6 engine which still produces 150 kW and 500 Nm for the 6-speed automatic transmission, the 6-speed manual transmission churns 420 Nm. pic.twitter.com/PZRHFK9a3Q — CarsInPixels (@cars_pixels) November 10, 2025

“La nueva Hilux que anunciamos hoy es la novena generación de este legendario vehículo. Con cada generación, se ha vuelto más fuerte: moldeada por las carreteras, por los ingenieros y, lo más importante, por las voces de los clientes en todas partes. A medida que el mundo cambió, también lo hizo Hilux. Porque Toyota escuchó. Escuchamos a los mineros que necesitaban resistencia. Escuchamos a las familias que querían más comodidad. Escuchamos a los propietarios de flotas que se preocupaban por el ahorro de combustible y a los jóvenes aventureros que querían un diseño y una tecnología que se adaptaran a su estilo de vida", agregó Humphries durante su intervención.

Algunos datos de la nueva Toyota Hilux