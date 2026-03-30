¿Va a viajar en Semana Santa? Recomendaciones indispensables para regresar seguro a casa

La Semana Santa representa uno de los periodos de mayor éxodo y retorno en Bogotá, ya que, según estimaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se proyecta la salida y llegada de más de 2.5 millones de vehículos de todas las categorías. Esta dinámica implica riesgos para la seguridad vial de los viajeros, y a su vez, la necesidad de estar al pendiente de cada detalle al partir y regresar.

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Para la SDM, la seguridad en las vías es un factor clave de medición durante la Semana Mayor, no solamente tomando en cuenta la salida de personas en carros o motos, sino también desde las terminales de transporte de la capital.

Para esto, la Secretaría ha emitido una serie de recomendaciones de seguridad vial para la Semana Santa 2026, enfocadas en prevenir siniestros y promover una movilidad responsable en Bogotá.

Las autoridades han desplegado todo un operativo para garantizar la seguridad vial durante la Semana Santa. Foto: X: @ClaudiaDiazAco1

Entre las principales medidas se destaca la importancia de planear los desplazamientos con anticipación, con el fin de evitar congestiones y tomar rutas más seguras durante los días de mayor tráfico. Sobre todo, corredores viales como el que conecta a Bogotá con Villavicencio o la salida por el municipio de Soacha.

Asimismo, las autoridades insisten en la necesidad de verificar el estado técnico de los vehículos antes de viajar, incluyendo aspectos como frenos, luces y llantas, para reducir el riesgo de fallas mecánicas en carretera. Es fundamental tener “como nuevos” estos elementos para minimizar cualquier factor de accidentalidad.

Otro de los puntos clave es no exceder los límites de velocidad y respetar las normas de tránsito, consideradas decisiones fundamentales para proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones, recuerde que el límite de velocidad en carretera es de 90 km/h (con excepción de las vías con doble calzada y sin paso peatonal, donde el límite es 120 km/h).

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Estas recomendaciones no se dan únicamente para quienes viajan en su vehículo particular, también para las personas que tomarán servicios de transporte público:

Para evitar congestiones, se recomienda comprar los tiquetes con anticipación en canales oficiales de la Terminal de Transporte de Bogotá y de las empresas de transporte autorizadas.

de Bogotá y de las empresas de transporte autorizadas. Abordar el bus siempre dentro de las instalaciones para viajar de forma legal.

para viajar de forma legal. Verificar condiciones de viaje para mascotas, menores de edad y cargas especiales.

Antes y durante el viaje no pierda de vista sus objetos personales.

Para cualquier novedad, la SDM dispone de la línea (+57) 601 423 3600, disponible de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

Estas recomendaciones se complementan con acciones institucionales que incluyen controles en las vías, pedagogía ciudadana y monitoreo constante del tráfico.

Flota de buses de servicio intermunicipal está lista para transportar a los usuarios que se trasladarán para las vacaciones de Semana Santa. Foto: Asociación de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros/web

Estas medidas se enmarcan dentro de la estrategia general de movilidad para la Semana Santa 2026, en las modalidades éxodo y el retorno, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros en una de las temporadas de mayor tráfico del año.

Ya se dieron los primeros compases de este plan durante el fin de semana del Domingo de Ramos, sin embargo, falta la salida de ciudadanos durante los días santos, principalmente el miércoles y el jueves. Adicionalmente, se espera un gran operativo para el regreso de la ciudadanía durante el Domingo de Resurrección.