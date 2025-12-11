El protocolo actual de Latin NCAP (2020–2025) está dividido en cuatro grupos de evaluación: Protección de Ocupantes Adultos, Protección de Ocupantes Infantiles, Protección a Peatones y Sistemas de Asistencia al Conductor. La nota final se define por el puntaje más bajo entre los cuatro grupos.

Desde los años 70 se vienen utilizando muñecos configurados con las medidas promedio de un hombre; | Foto: Getty

En el grupo de Protección de Ocupantes Adultos, se realizan ensayos que incluyen una serie de requisitos de seguridad y desempeño biomecánico, como el impacto frontal a 64 km/h contra una barrera deformable con un 40 % de superposición, impacto lateral (contra una barrera deformable montada en un trineo a 50 km/h) e impacto lateral contra poste (el vehículo es lanzado lateralmente a 29 km/h hacia un poste).

También se verifica el frenado autónomo de emergencia hasta 50 km/h (situación de tránsito urbano), la evaluación de latigazo cervical (whiplash), la integridad del sistema de combustible y, adicionalmente, la hoja de rescate para bomberos que indica los puntos correctos de corte de la estructura.

En el grupo de Protección de Ocupantes Infantiles, la evaluación se basa en el desempeño en los impactos frontal y lateral. Además, se revisan los ítems de protección infantil presentes en el vehículo, así como la facilidad y seguridad para la instalación de sillas infantiles.

Prueba de choque con golpe ficticio de renderizado 3D con bolsa de aire | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para el grupo de Protección a Peatones, se analizan los índices de lesión en piernas, zona pélvica y cabeza, considerando niños y adultos, durante pruebas de impacto en la parte frontal del vehículo, además de la evaluación del frenado autónomo de emergencia (AEB) con detección de peatones.

En el grupo de Sistemas de Asistencia al Conductor, se evalúa el desempeño de dispositivos como la alerta de uso de cinturones delanteros y traseros, control electrónico de estabilidad, limitador de velocidad, frenado autónomo de emergencia hasta 80 km/h (situación de tránsito interurbano), asistente activo de cambio de carril y detector de punto ciego.

Cabe señalar que el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) ofrece a los consumidores información independiente y transparente sobre los niveles de seguridad de los distintos modelos disponibles en el mercado.

Latin NCAP utiliza métodos de ensayo reconocidos internacionalmente y califica entre 0 y 5 estrellas la protección que los vehículos ofrecen a ocupantes adultos e infantiles. Latin NCAP comenzó en 2010 como una iniciativa y, en 2014, se constituyó como asociación dentro de una entidad jurídica. Latin NCAP evalúa la versión más básica de los modelos disponibles en el mercado.

Latin NCAP) ofrece a los consumidores información independiente y transparente sobre los niveles de seguridad de los distintos modelos disponibles en el mercado. | Foto: Getty Images

Justamente, en la más reciente evaluación, el nuevo Volkswagen Tiguan 2025 obtuvo la máxima calificación de seguridad otorgada por Latin NCAP, alcanzando las cinco estrellas bajo el protocolo más reciente de la institución.

De esta forma, al lado de los recién evaluados Taos y Tera, el Tiguan pasa a integrar el selecto grupo de SUVs más seguros de Latinoamérica, junto con el T-Cross y el Nivus.