BMW “con amnesia”: conductor fue sorprendido sin la placa de su auto en Bogotá
El vehículo de alta gama fue inmovilizado por las autoridades de tránsito.
Diariamente en Bogotá miles de ciudadanos se desplazan por las calles de la capital a bordo de sus vehículos o en transporte público, por lo que las autoridades se encarga de regular el tráfico.
La Secretaria de Movilidad de Bogotá realiza constantes operativos en diferentes zonas de la ciudad para asegurar la movilidad ante la gran cantidad de vehículos. Pero algunos de los conductores incumplen las normas.
Este martes, 9 de diciembre, la entidad dio a conocer el caso de un vehículo de alta gama que estaría presuntamente movilizándose en la capital sin la respectiva placa de matrícula del carro.
“Dicen que los BMW vienen con más caballos de fuerza, pero este venía con “amnesia”: Dejó la placa en casa”, mencionó la Secretaria en su cuenta personal de la red social de X.
Las autoridades publicaron dos fotos del vehículo donde se logra observar en una zona de Bogotá estacionado y con los respectivos sellos adheridos a las puertas antes de ser posiblemente inmovilizado.
“Recuerda, la placa siempre va visible. Independientemente de que tan lujoso sea tu carro, la norma es para todos”, puntualizó la entidad en el trino sin más detalles.
¿Dónde pagar una multa en Bogotá?
Las autoridades ofrecen el 50 % o 25 % en el valor de la sanción, siempre y cuando los usuarios realicen el curso pedagógico en los plazos establecidos por la ley en las siguientes sedes establecidas:
- Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
- Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
- C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
- C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
- Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.
Los infractores tienen la posibilidad de acceder a importantes descuentos a comparendos notificados en vía:
- 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
- 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.