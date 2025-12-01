Suscribirse

Bogotá

Conductor habría presuntamente desafiado a Policía tras dejar mal parqueado un lujoso carro en Bogotá: “¿La multa?, se la pago mil veces”

Había dos vehículos de alta gama estacionados en la entrada a un edificio.

2 de diciembre de 2025, 12:08 a. m.
El hecho se registró en el barrio La Castellana.
Un nuevo caso de ¿usted no sabe quién soy yo?, quedó registrado en video este lunes, 1 de diciembre, en una zona residencial en Bogotá por cuenta de un conductor quien habría presuntamente desafiado a la Policía.

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró en el barrio La Castellana, donde vecinos del sector llamaron a las autoridades pertinentes para alertar sobre unos supuestos carros malparquedos.

Al llegar agentes de tránsito se percataron de dos vehículos de alta gama estacionados en la entrada a un edificio, donde posteriormente realizan los respectivos comparendos y se disponen a inmovilizarlos.

Ante esta situación, uno de los presuntos dueños del vehículo de marca Corvette de color azul menta con negro, se habría alterado y desafío al Policía para que lo multara.

La reacción del sujeto ante los comparendos fue: “¿La multa?, se la pago mil veces”. Este momento quedó grabado en video que en cuestión de minutos se hizo viral en redes sociales.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá no ha emitido un comunicado oficial al respecto sobre este caso; sin embargo, lanzaron un comentario jocoso en el perfil de X.

“Carro 10/10. Parqueo 1/10. Consejo: el promedio mejora cuando estacionas en un lugar autorizado”, se lee en el post junto a meme que dice: “Cuando logras comprar tu Corvette... Pero no te sobró para el parqueadero”.

Por otro lado, Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, también se pronunció en su cuenta personal de la misma red social y rechazó la conducta de este conductor.

“‘¿La multa?, se la pago mil veces”'. ¿Qué tal el descaro de este ‘súperpoderoso’? Malparqueado, con fiesta a todo volumen, presuntamente borracho y encima atacando a la Policía. Tiene para un Corvette pero no para un parqueadero. ¡Secretaría de Movilidad necesitamos sanciones!”, mencionó.

Redacción Nación

