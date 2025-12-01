Conductor habría presuntamente desafiado a Policía tras dejar mal parqueado un lujoso carro en Bogotá: “¿La multa?, se la pago mil veces”

Un nuevo caso de ¿usted no sabe quién soy yo?, quedó registrado en video este lunes, 1 de diciembre, en una zona residencial en Bogotá por cuenta de un conductor quien habría presuntamente desafiado a la Policía.

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró en el barrio La Castellana, donde vecinos del sector llamaron a las autoridades pertinentes para alertar sobre unos supuestos carros malparquedos.

Al llegar agentes de tránsito se percataron de dos vehículos de alta gama estacionados en la entrada a un edificio, donde posteriormente realizan los respectivos comparendos y se disponen a inmovilizarlos.

Ante esta situación, uno de los presuntos dueños del vehículo de marca Corvette de color azul menta con negro, se habría alterado y desafío al Policía para que lo multara.

La reacción del sujeto ante los comparendos fue: “¿La multa?, se la pago mil veces”. Este momento quedó grabado en video que en cuestión de minutos se hizo viral en redes sociales.

#OPINE. Nuevo caso de #UNSQSY en b/La Castellana de Bogotá protagonizado por sujetos dueños de lujosos vehículos. Vecinos llamaron a la Policía porque los irresponsables, al parecer bajo efectos de sustancias alucinógenas, se encontraban mal parqueado y alterando la tranquilidad. pic.twitter.com/P3tmjphp0a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 1, 2025

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá no ha emitido un comunicado oficial al respecto sobre este caso; sin embargo, lanzaron un comentario jocoso en el perfil de X.

“Carro 10/10. Parqueo 1/10. Consejo: el promedio mejora cuando estacionas en un lugar autorizado”, se lee en el post junto a meme que dice: “Cuando logras comprar tu Corvette... Pero no te sobró para el parqueadero”.

#Humor 🚗😅

Carro 10/10.

Parqueo 1/10.

Consejo: El promedio mejora cuando estacionas en un lugar autorizado. pic.twitter.com/Qog61ojzfQ — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 1, 2025

Por otro lado, Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, también se pronunció en su cuenta personal de la misma red social y rechazó la conducta de este conductor.