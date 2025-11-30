Milagro en Bogotá: a dos adultos mayores por poco les cae un semáforo encima

El pasado jueves 27 de noviembre, cuando el reloj marcaba la 1:57 p.m., se produjo un milagro en Bogotá. Ese día, dos adultos mayores que se disponían a atravesar una avenida, por poco son impactados por un semáforo que se desplomó.

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa el instante en que los dos adultos mayores llegaron hasta una esquina y se detuvieron por unos segundos mientras cambiaba el semáforo, en un andén del barrio Acevedo Tejada, localidad de Teusaquillo.

Sin embargo, en ese instante, en uno de los carriles que se disponían a atravesar, iba pasando un camión tipo ‘niñera’ y arrastró parte del cableado eléctrico de la zona.

Lo anterior produjo que dos semáforos fueran arrastrados por el cableado que acababa de ser tumbado por el camión y se desplomaran.

Inmediatamente, ambos adultos mayores retrocedieron y miraban para todo lado, atónitos, por lo que acababa de pasar con ambos semáforos que se desplomaron.

#IMPRESIONANTE. ¡De milagro! Un semáforo cayó a pocos centímetros de dos adultos mayores que caminaban por un andén del b/Acevedo Tejada, en Teusaquillo.(Bogotá). El incidente se produjo cuando un camión tipo cama-baja pasó por el sector y arrancó el aparato eléctrico. Por… pic.twitter.com/1EXeuYnJKs — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 28, 2025

Por fortuna, al final no hubo hechos qué lamentar y todo quedó en un susto. En cuanto a lo que pasó después con el camión que tumbó el cableado, se desconoce.

Lo que sí se puede asegurar es que luego en el lugar hubo caos vehicular, teniendo en cuenta la afectación semafórica que se presentó en esa zona de la ciudad, el pasado jueves.