Suscribirse

BOGOTÁ

Milagro en Bogotá: a dos adultos mayores por poco les cae un semáforo encima

En un video que se viralizó en la redes sociales quedó registrado todo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
1 de diciembre de 2025, 3:08 a. m.
Momentos de la caída del semáforo.
Momentos de la caída del semáforo en Bogotá. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura

El pasado jueves 27 de noviembre, cuando el reloj marcaba la 1:57 p.m., se produjo un milagro en Bogotá. Ese día, dos adultos mayores que se disponían a atravesar una avenida, por poco son impactados por un semáforo que se desplomó.

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa el instante en que los dos adultos mayores llegaron hasta una esquina y se detuvieron por unos segundos mientras cambiaba el semáforo, en un andén del barrio Acevedo Tejada, localidad de Teusaquillo.

Contexto: Video | Nuevo accidente de tránsito entre un bus del Sitp y un camión de gaseosas dejó siete personas heridas en Bogotá

Sin embargo, en ese instante, en uno de los carriles que se disponían a atravesar, iba pasando un camión tipo ‘niñera’ y arrastró parte del cableado eléctrico de la zona.

Lo anterior produjo que dos semáforos fueran arrastrados por el cableado que acababa de ser tumbado por el camión y se desplomaran.

Inmediatamente, ambos adultos mayores retrocedieron y miraban para todo lado, atónitos, por lo que acababa de pasar con ambos semáforos que se desplomaron.

Por fortuna, al final no hubo hechos qué lamentar y todo quedó en un susto. En cuanto a lo que pasó después con el camión que tumbó el cableado, se desconoce.

Lo que sí se puede asegurar es que luego en el lugar hubo caos vehicular, teniendo en cuenta la afectación semafórica que se presentó en esa zona de la ciudad, el pasado jueves.

Contexto: Trágico accidente en Bogotá: ciclista fallece arrollado por un camión cisterna en Barrios Unidos

Luego de dicho incidente que se viralizó en la redes sociales, algunos internautas comentaron en la publicación hecha por la cuenta en X ‘Colombia Oscura’: “Con esa cantidad de obras en la ciudad, no existe control para el tránsito de tractomulas o de motos por ningún lado. Afortunadamente, no causó una tragedia”; “Los milagros creativos y que dan más certeza al hombre del poder de Dios”; “¿Y esos semáforos por qué no están anclados al piso? ¿Por qué se sostiene una base de concreto?“; ”Esos semáforos temporales son un problema"; “Si no es la delincuencia, son los semáforos. Que peligro Bogotá”“.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Milagro en Bogotá: a dos adultos mayores por poco les cae un semáforo encima

2. Indignación con Jhon Arias por grosera patada y fuera de lugar que hizo: echó al piso el día de Wolves

3. Valentina Taguado destapó amarga experiencia laboral; habló de excompañera y despertó reacciones

4. Trump confirmó conversación con Maduro y Petro aprovechó para lanzar propuesta: “Ofrezco Cartagena”

5. Inédita foto causa revuelo y pone en duda a familia de Alejandra Villafañe; Raúl Ocampo recibe apoyo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

semáforosadulto mayorAccidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.