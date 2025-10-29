Suscribirse

¿Tiene multas de tránsito en Bogotá? Esta es la forma en la que puede ponerse al día con importante descuento

Las autoridades ofrecen el 50 % o 25 % en el valor de la sanción.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 3:49 a. m.
La Secretaría de Movilidad anunció descuentos en multas de tránsito en Bogotá
La Secretaría de Movilidad anunció descuentos en multas de tránsito en Bogotá. | Foto: Secretaría de Movilidad

Cientos de ciudadanos reciben a diario multas de tránsito por infringir posiblemente las normas de movilidad en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, tienen la posibilidad de acceder a importantes descuentos.

Las autoridades ofrecen el 50 % o 25 % en el valor de la sanción, siempre y cuando los usuarios realicen el curso pedagógico en los plazos establecidos por la ley en las siguientes sedes establecidas:

  • Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
  • Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
  • C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
  • C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.
Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este año 2025, con corte a 30 de septiembre, se han impuesto 723.794 comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento por realizar el curso pedagógico.

Pico y placa en Bogotá.
Multas de tránsito en Bogotá. (Imagen de referencia). | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Descuentos a comparendos notificados en vía:

  • 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
  • 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Descuentos a comparendos electrónicos:

  • 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
  • 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, tiene derecho a impugnar el comparendo. Esto significa que podrá presentar sus argumentos y pruebas en una audiencia pública, la cual es virtual”, dice la entidad.

Plazos o términos:

  • Comparendos notificados en vía: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
  • Comparendos electrónicos: dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo. 
  • Estos términos están establecidos en la Ley (Artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y Ley 1843 de 2017).

La cita para impugnar es gratuita y debe gestionarse sin intermediarios a través de los canales oficiales: la página web www.movilidadbogota.gov.co o la aplicación Mi Movilidad a un clic. Para orientación adicional, los ciudadanos también pueden comunicarse a la línea (601) 364 94 00, opción 2.

Paso a paso para el pago de multas de tránsito en Bogotá

  1. Ingresa a https://www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta_de_comparendos y da clic en: Consulte aquí comparendos y acuerdos de pago. 
  2. Digita los datos requeridos. 
  3. Selecciona el captcha y haz clic en consultar. 
  4. Si tienes comparendos, da clic en ver detalle. Allí aparecerá toda la información del comparendo. 
  5. Podrás realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en cualquier sede de banco autorizado. 

El proceso a través de Mi Movilidad a un clic

  1. Ingresa a la aplicación Mi Movilidad a un clic en: https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/.  
  2. Inicia sesión o da clic en continuar. 
  3. Ingresa al módulo comparendos 
  4. Digita los datos requeridos. 
  5. Selecciona el captcha y haz clic en consultar. Continúa el proceso. 

