Carros más seguros: así cambiarán los protocolos en las evaluaciones hechas por Euro NCAP; premiarán tecnología y prevención

Euro NCAP está realizando cambios importantes en la forma en que evalúa la seguridad de los automóviles nuevos para representar mejor las condiciones de conducción modernas y abordar los peligros en la carretera que enfrentan los conductores, pasajeros y otros usuarios de la carretera de hoy.

La actualización, la mayor revisión desde la introducción del sistema de calificación general en 2009, entrará en vigor en 2026. Foto: Getty Images

La actualización, la mayor revisión desde la introducción del sistema de calificación general en 2009, entrará en vigor en 2026. Incluye una modernización de los procedimientos de prueba y puntuación de vehículos, junto con una nueva metodología de calificación basada en cuatro etapas clave de seguridad:

Conducción segura.

Prevención de colisiones.

Protección contra colisiones.

Seguridad post-colisión.

El nuevo enfoque, basado en los principios de la Matriz de Haddon, evalúa las tecnologías de seguridad por etapa, pero también permite la evaluación de las soluciones que operan en múltiples etapas. Estas actualizaciones transformadoras del sistema de calificación ofrecen mayor estructura, claridad y flexibilidad a medida que las tecnologías de seguridad se vuelven cada vez más complejas e interconectadas. Por consiguiente, los protocolos de prueba se actualizarán cada tres años.

Se han implementado varios cambios en el programa de pruebas de Euro NCAP en respuesta a las opiniones de los consumidores.

Los sistemas de asistencia al conductor, que han recibido críticas por sus advertencias molestas o intervenciones intrusivas, se evaluarán no solo por su capacidad de prevención de colisiones en la pista de pruebas, sino también durante la conducción en condiciones reales, con el objetivo de mejorar su aceptación por parte de los consumidores.

Se introducen nuevos escenarios de prueba ampliados para mejorar la robustez de los sistemas de prevención de accidentes, especialmente en condiciones más representativas de los entornos del mundo real.

Las evaluaciones de protección contra choques se ampliarán para incluir un espectro más amplio de tamaños corporales de ocupantes, desde niños hasta adultos más bajos y más altos, utilizando pruebas de choque a escala real, pruebas de trineo de laboratorio y simulaciones virtuales avanzadas para mejorar la precisión y promover sistemas de sujeción más adaptativos.

Los nuevos requisitos posteriores a los accidentes requerirán que las manijas de las puertas exteriores alimentadas eléctricamente sigan funcionando para facilitar el rescate y exigirán un aislamiento adecuado de la batería de alto voltaje en los vehículos eléctricos, entre otras actualizaciones para ayudar a los socorristas.

Michiel van Ratingen, secretario general de Euro NCAP, afirmó que los protocolos actualizados garantizan que se implemente tecnología de seguridad de vanguardia donde más importa: salvando vidas y previniendo lesiones graves en las carreteras de Europa.

“Cada tres años, reexaminamos nuestros criterios de clasificación por estrellas con el simple objetivo de reducir las muertes y lesiones graves relacionadas con vehículos. Los protocolos de 2026 fortalecen aún más el rigor y la relevancia de nuestras pruebas, recompensando a los vehículos que se desempeñan bien en todas las etapas de seguridad: antes, durante y después de un choque", explicó Ratingen.

“Las actualizaciones de los protocolos garantizan que las pruebas, análisis y calificaciones de Euro NCAP sigan siendo la guía definitiva para los consumidores que valoran una guía imparcial sobre la seguridad de los automóviles más nuevos”, agregó el experto.

¿Cómo cambian los protocolos de evaluación?

A partir de 2026, las evaluaciones de Euro NCAP se estructurarán en torno a cuatro Etapas de Seguridad, cada una con una puntuación de 100 puntos y expresada en porcentaje. Se siguen aplicando umbrales mínimos para cada etapa, que determinarán la calificación general por estrellas.

Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las Etapas de Seguridad son:

Conducción segura: considera las tecnologías y características del vehículo que ayudan a proporcionar una experiencia de conducción más segura para el conductor y los ocupantes del vehículo.

Prevención de accidentes: evalúa los sistemas de prevención de accidentes que ayudan a prevenir o mitigar incidentes críticos mediante advertencias o intervención autónoma.

Protección contra choques: evalúa el desempeño de los elementos tradicionales de protección contra choques, incluida la estructura del vehículo, los cinturones de seguridad, las bolsas de aire y los reposacabezas para mitigar las lesiones a los ocupantes del vehículo, los peatones y los ciclistas.

Seguridad posterior a un accidente: aborda la “hora dorada” de la respuesta a emergencias a través de sistemas de información y asistencia de rescate posteriores a un accidente.