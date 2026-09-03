Desde los años setenta, Nelda Piña escribe desde la experiencia de las mujeres de su entorno y desde su propia historia como madre, trabajadora, migrante y cabeza de familia. Sus letras convierten las jornadas campesinas, las relaciones de pareja, el dinero, la crianza, el trabajo y las decisiones personales en canciones llenas de observación, humor y lenguaje cotidiano.

Sus letras convierten las jornadas campesinas, las relaciones de pareja, el dinero, la crianza, el trabajo y las decisiones personales en canciones llenas de observación, humor y lenguaje cotidiano. Foto: Andrea Guerrero Romero

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Esa mirada le ha dado un lugar particular entre las cantadoras de bullerengue de su generación. Nelda fue una de las primeras en incorporar de manera constante ideas cercanas al feminismo dentro de su repertorio, expresadas desde la oralidad, las situaciones diarias y las formas de contar propias de Gamero.

Su obra también reúne el orgullo afrodescendiente, la naturaleza, la infancia, la historia local, el baile y la vida comunitaria. Creció entre cantadoras, tamboreros y bailes cantados, con la influencia de su tía Irene Martínez y de las mujeres que hicieron de la canción una forma de compartir experiencias y conocimientos.

'Gamerana' ya está disponible en plataformas, y pronto se lanzará en vinilo. Foto: cortesía artista / A.P.I.

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Gamerana condensa esa identidad artística en ocho canciones. El álbum recorre el bullerengue sentao, la chalupa, el son de negro, el fandango, la cumbia, la puya, la música de gaitas y otros lenguajes de los bailes cantados del Caribe colombiano. A sus 79 años, Nelda continúa escribiendo, grabando y presentándose con una obra activa y plenamente conectada con el presente.

Su llegada a Festival Cordillera proyecta esta historia hacia uno de los grandes escenarios de la música latinoamericana. La presentación en el Parque Simón Bolívar amplía el encuentro de Gamerana con nuevas audiencias (el álbum ya está disponible en plataformas digitales y próximamente tendrá edición física en vinilo).

Palabra de Nelda

Antes de su participación en el Festival Cordillera 2026, compartimos unas preguntas con la compositora gamerana, y esto nos contestó.

La maestra y los músicos que la acompañan a hacerse inolvidable en escena. Foto: cortesía artista / A.P.I.

ARCADIA: ¿Qué tiene preparado Nelda Piña para el Festival Cordillera?

Nelda Piña: Vamos a llevar un show nuevo hecho con mucho cariño, acompañada de grandes músicos que participaron en la grabación de mi nuevo álbum Gamerana, próximamente disponible en LP. Vamos a presentar las canciones de este álbum, además otras canciones de nuestra tradición y trayectoria, y vamos con la banda completa. Tendremos los tambores, las voces, bajo, saxofón, clarinete y reconocidos músicos invitados. En Gamerana hay canciones que yo canto desde hace muchos años y también cosas nuevas, entonces este show será como contar mi historia. Cantaremos temas de Eco de mis Ancestros y esas canciones tradicionales que siempre nos acompañan.

" Tendremos los tambores, las voces, bajo, saxofón, clarinete y reconocidos músicos invitados", dice Nelda Piña sobre el Cordillera 2026. Foto: cortesía artista / A.P.I.

ARCADIA: ¿Qué representa para usted hacer parte del Festival Cordillera?

N.P.: Una felicidad muy grande. Yo vengo de Gamero y todo lo que he aprendido me lo han enseñado mis ancestros, yo aprendí a cantar bullerengue, chalupa, son de negro escuchando y observando. Verdaderamente, son muchos años cantando, por eso compartir escenario con otras y otros grandes artistas de muchos lugares y músicas me llena de orgullo. Me siento feliz de representar a mi pueblo Gamero, a nuestras músicas, a nuestras cantadoras y a toda esa riqueza cultural que tiene mi región.

Verdaderamente, son muchos años cantando, por eso compartir escenario con otras y otros grandes artistas de muchos lugares y músicas me llena de orgullo. Me siento feliz de representar a mi pueblo Gamero, a nuestras músicas, a nuestras cantadoras y a toda esa riqueza cultural que tiene mi región.

ARCADIA: ¿Qué artistas del cartel le llaman la atención?

N.P.: Lo primero que me dijeron mis hijas es que yo estaba en el cartel con Ricky Martin. Su trayectoria es impresionante, así cómo la de todos los artistas que estarán en este bello festival. Todos tienen mi respeto y admiración y me da gran emoción poder verlos... el Grupo Niche hace parte de nuestra identidad, que prácticamente uno conoce de toda la vida y que siempre pone a bailar, como me gusta mi. Y también me gusta mucho escuchar lo nuevo, conocer cosas nuevas.

'Gamerana' es el resultado de vivencias; 'este álbum habla de mi pueblo, de nosotras, las mujeres de Gamero", dice Nelda. Foto: cortesía artista / A.P.I.

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ARCADIA: ¿Cómo describiría en pocas palabras su nuevo trabajo musical?

N.P.: Gamerana es el resultado de mis vivencias, este álbum habla de mi pueblo, de nosotras, las mujeres de Gamero, del campo y nuestra relación con él, de la vida en familia, de nuestras alegrías y de nuestras dificultades, pero siempre con la frente en alto y con la picardía gamerana que nos identifica. Este disco representa mi trayectoria, van a escuchar canciones que cantaba hace 40 años y otras que compuse recientemente, mis recuerdos están ahí. Para mí este disco es como contar mi historia y al mismo tiempo hacerle un homenaje a mi pueblo Gamero.

El sábado de apertura, Nelda Piña y sus tambores toca a las 3 de la tarde. Será muy especial. Foto: Páramo Presenta

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