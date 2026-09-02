Los Amigos Invisibles sobre su nueva música y el Cordillera 2026: “En vivo hay que patear traseros”

¿Alguna vez el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri dimensionó la distancia de lo que fueron sus libros, palabras y recomendaciones? ¿Habrá ponderado que el “amigos invisibles” incluido en su saludo al comienzo del programa Valores humanos llegaría a oídos de generaciones latinoamericanas, pero de otra manera?

"Estamos emocionados de que Los Amigos podamos seguir siendo invitados en esos carteles y vamos con mucho cariño", dice Briceño. Foto: Oliver Villegas / @dosconejo

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Por donde sea que pasan, en escenario pequeño o grande, Los Amigos Invisibles arman un fiestón. en la foto, José ‘Catire’ Torres. Foto: Oliver Villegas / @dosconejo

Seguramente Julio Briceño y José ‘Catire’ Torres sí lo consideraron; no por nada llevan más de tres décadas haciendo bailar a medio mundo con Los Amigos Invisibles, llamando la atención de la leyenda David Byrne, de Talking Heads, quien los sumó a su sello discográfico Luaka Bop.

“La gozadera invisible”, como bien se denomina a lo que consiguen en sus producciones y luego hacen fiesta en vivo, ha formado parte de la música del continente y de Colombia por décadas. El país los vuelve a recibir en el Festival Cordillera, donde tocarán el domingo 13. En esta ocasión, habrá nueva música para todos. Antes de su nueva visita al país, esto le dijo Julio Briceño a Arcadia desde Miami, donde profesa que “ojalá todos podamos seguir disfrutando de conciertos en vivo, de la música, ¿sabes? Todos somos de la misma familia".

ARCADIA: Hablemos de la visita de Los Amigos Invisibles con Me Espera Tour, la gira actual y su paso por el Cordillera 2026. ¿Qué nos puede contar de las expectativas que tienen de esta nueva presentación?

Julio Briceño: Estamos emocionados de que Cordillera piense en Los Amigos y nos inviten a un festival tan grande, con artistas de mucho renombre. Tengo que revisar bien el cartel, pero sé que antes de nosotros toca, por ejemplo, Diamante Eléctrico, que nunca los he visto en vivo, pero sí he escuchado sus canciones y tienen un sonido muy muy chévere; me gustaría verlos en vivo. No miento: me gustaría ver a Ricky Martin, nunca lo he visto. Ya que voy a estar en Bogotá lo veré y porque además sé que está de gira.

A Diamante Eléctrico nunca los he visto en vivo, pero sí he escuchado sus canciones y tienen un sonido muy muy chévere; me gustaría verlos en el Cordillera. Y no miento: me gustaría ver a Ricky Martin, nunca lo he visto.

De verdad, estamos emocionados de que Los Amigos podamos seguir siendo invitados en esos carteles y vamos con mucho cariño. La gira está sonando muy chévere. Ahorita estaba revisando lo que hemos hecho este año: estuvimos por Canadá, por la parte este y oeste de los Estados Unidos; estuvimos en el Festival Vive Latino, cerrando una tarima del Vive Latino en México; estuvimos en un par de festivales muy chéveres, uno de ellos el Austin City Blues, un festival de blues; ahí vi, por ejemplo, a Jimmie Vaughan, nunca lo había escuchado, fue increíble. Parecía como que si pusieras un disco. Estuvimos ahí porque parte de los promotores del show son de un sitio en Austin en donde hemos tocado, un sitio pequeño, pueden entrar 200 personas, pero siempre se pone superchévere, ¡vieran la fiesta que armamos! Uno de los promotores dijo: “Yo sé que Los Amigos no son blues, Austin, pero quiero que escuchen a estos panas en vivo porque es uno de los mejores shows que hemos tenido aquí” (risas). Entonces la banda está sonando muy bien, muy inspirada; estamos tocando la canción Me espera; estamos agarrándole el saborcito a lanzar sencillos y no discos.

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días. Pronto se revelarán los horarios. Foto: Páramo Presenta

ARCADIA: Hablemos de esos últimos sencillos que han lanzado. Me espera, por ejemplo, que fue tan famoso con Nicola Di Bari, y ustedes hicieron su versión con ese tono, ese carácter que suena tan a Los Amigos Invisibles. ¿Han pensado en hacer versiones de ese corte, de ese estilo, tipo baladas de los años setenta?

J.B.: Lo estamos pensando. Lo cierto es que Me espera iba a formar parte de un disco que ya tenemos casi listo. Entonces estamos en conversaciones con una disquera independiente, ojalá se dé. Una de las cosas bonitas fue que nos dijeron: “Queremos trabajar con Los Amigos y que ustedes sigan haciendo lo que quieran” (risas).

‘Me espera’ iba a formar parte de un disco que ya tenemos casi listo. Entonces estamos en conversaciones con una disquera independiente, ojalá se dé.

Pero sí se pensó en un momento. Tengo que darle crédito a Silverio Lozada, un amigo mío aquí en Miami, que es compositor, y cuando él escuchó Me espera dijo: “Brother, tienen que hacer un disco así”. Dijo: “Ya tienen los templates de producción”, y fue como “bueno, sí”. Y se está pensando porque además hay una barbaridad de canciones latinoamericanas con ese sonido. Además si lo hacemos, lo hacemos por sinvergüenzas, porque no sé si han visto el video de Me espera, nos fuimos a Italia con nuestras esposas, porque Catire (Torres, bajista) desde hace tiempo decía “quiero hacer un video que no sea un video”. Y fue un video como muy guerrilla con su primo director Joe Torres y también con nuestro amigo Alex Connor, fueron dos cámaras. Así que hicimos ese recorrido de la salida de un show, llegando a Roma, avión, aeropuerto, en el pueblo de mi suegro; además unimos la historia porque escuché esa canción en un cumpleaños de mi suegro, yo conocía a Nicola Di Bari y sus éxitos, pero esa canción me saltó encima. Se terminó haciendo eso y, bueno, se está pensando, porque si pensamos en más cantantes, uno de ellos seguramente va a ser Sandro, seguro; de Argentina va a ser Sandro y entonces tenemos que ir a hacer el video a Buenos Aires, tenemos que ir, viajar, tomar vino, comer parrilla (risas).

ARCADIA: ¡La experiencia completa!

J.B.: Porque además un amigo me dijo: “Conozco a la gente de la casa de Sandro”. Entonces está ese proyecto porque sería una sinvergüenzura; sería muy bonito, sería rendir homenaje a la música latinoamericana y nosotros seguir activos sacando música.

Los Amigos Invisibles han lanzado sencillos que debe escuchar, 'Me espera', 'Sugga Mami', 'Sugga Daddy', y 'Wiki Wiki'. Foto: Oliver Villegas / @dosconejo

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ARCADIA: ¿Cómo ha sido ese proceso de creación, de composición y de mezcla con estos últimos sencillos?, no solamente con Me espera, sino con Sugga Mami, Sugga Daddy, con Wiki Wiki...

J.B.: Se van haciendo canciones a lo largo del año, en los tiempos libres que trabajas para hacer canciones y tener la mente activa. La mente está pidiendo hacer, crear, ¿por qué no hacer un groove así? ¿Por qué no hacer algo así, no? Y lo podemos hacer en casa mientras no estamos tocando. Y al final del año nos preguntamos: OK, ¿qué tienes tú por aquí? ¿Qué canciones tienes? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué ideas tienes? Y ahí vamos sumando, y se involucra mucho el mánager también, nuestra gente de PR (relaciones públicas) y su gente cercana. Sobre todo en los demos, y ahí sí ya entramos al estudio pensando “OK, vamos a grabar estas 12″, para disco o para sencillo o para EP; no sabemos. Pero entramos principalmente a grabar bases de lo que es batería, bajo y percusión, con todos los chicos tocando para que se sienta eso de la banda en vivo; ya después vienen lo que son teclados, guitarras y voces, que se trabajan en casa.

En estudio, empezamos principalmente grabando bases de lo que es batería, bajo y percusión, con todos los chicos tocando para que se sienta eso de la banda en vivo; ya después vienen lo que son teclados, guitarras y voces, que se trabajan en casa.

Y nos gusta mucho mandar a posproducir. O sea, la figura del productor que antes había en el estudio con el que había que pasar, no sé, tres semanas ahí, no aplica porque hoy en día le puedes mandar todo. Se ha involucrado mucho Enrique González Müller, un productor venezolano que tiene mucho tiempo en San Francisco y hoy en día es profesor de Berklee. Se involucró Manu Lara hace poco con Sugga Daddy; ha sido productor de Rawayana, de Danny Ocean, ha estado trabajando con Bad Bunny; y tiene un sonido que lo caracteriza. Lo último que me terminó de convencer fue cuando me dijo: “Le estuve haciendo un remix a Jungle”, y yo dije: “Tenemos que trabajar juntos”. A él le dimos Sugga Daddy. Después de hacer todo nosotros le dijimos: “Haz lo que te dé la gana”; a veces le decíamos “agrega esto”, “pon esto”, “quita esto”, pero confiamos en su talento. Con Wiki Wiki fue igual; trabajamos con Danny Crazy Town, que me lo recomendó Servando, que es uno de los autores del tema, y yo dije “Dale, vamos con Danny Crazy Town; vamos con ese sonido”. Me espera fue con Enrique González Müller y fue también un “haz lo que tú quieras”.

ARCADIA: Mencionaba el trabajo en vivo, muy distinto a lo que hacen en estudio. ¿Cómo es la dinámica con este combo actual?, ¿se basan en una estructura o hablan con los otros miembros?, ¿qué licencias y libertades tienen en vivo?

J.B.: Ahí está todo fríamente calculado, pero está todo tocado en vivo, tanto así que nos enorgullece, cuando nos preguntan “¿oye y cuál es el canal de las pistas?”, el poder negar y decir “no, no; está todo tocado en vivo”. Y la gente de la industria realmente no puede creer que está todo tocado en vivo. Lo que pasa es que sí está todo ensayado para que no se sienta ni un error.

Eso lo tenemos muy claro desde hace tiempo, con esta banda y con la primera (alineación); porque fuimos una banda de garaje, de las de salir y tocar en vivo. Y eso siempre le agradezco al público venezolano, que es muy exigente: si tú sales a tocar y ya te pareces a alguien o y la cosa suena medio forzada, no hay manera de que el público conecte...

En vivo tienes que salir, como decimos, a patear traseros.

ARCADIA: No va a haber química.

J.B.: Sí, tienes que salir, como decimos, a patear traseros, básicamente, y en vivo hay que cuidarse mucho de eso. Tal vez hay una libertad hoy en Wiki Wiki, cuando el maestro Agustín en los teclados hace un solo de vocoder; ahí sí dependiendo de qué tan bien lo está haciendo, ahí sí no sabemos cuántas vueltas son esas; de resto, todo el mundo tiene la cabeza en todos los arreglos.

Son una banda de jamming por naturaleza, pero su show en vivo lo tienen milimétricamente planeado. Foto: Oliver Villegas / @dosconejo

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ARCADIA: En su trayectoria extensa, ¿tiene algún álbum favorito de la discografía de Los Amigos Invisibles?, ¿cree que ese disco no ha llegado aún?

J.B.: Todos me gustan; la verdad paso mucho tiempo sin escucharlos, casi nunca los escucho completos; pero sí, cuando voy por encima digo “¿qué era esta vaina que hicimos aquí? ¡Guau!, esta canción”. Me gusta escucharlos por encima. Tal vez Zinga Son es el disco que más me gusta porque fue en donde menos estuvimos pensando en hacer una canción para pegar. Es un disco que tiene canciones largas, aunque de ahí sale Esto es lo que hay, que es como un hit, nuestra salsa. Y hay un hit que pegó, sobre todo por el video, que pusieron mucho en Sony Entertainment, el de Playa azul.

Tal vez ‘Zinga Son’ es el disco que más me gusta porque fue en donde menos estuvimos pensando en hacer una canción para pegar. Es un disco que tiene canciones largas, aunque de ahí sale “Esto es lo que hay”

Y de resto, es un disco en el que trabajamos además con productores DJ como son Masters at Work, ellos mismos llevaron a la banda al jamming, y esta es una banda de jamming. Entonces sí, es un disco que tiene un sonido único, fue el último que grabamos en cinta, que pudimos grabar en cinta; y de ahí se pasó a Pro Tools, y siento esa calidez de la cinta y no lo digital.

ARCADIA: De las visitas que han hecho a Colombia, ¿cuál es el mejor recuerdo que tengan de haber estado aquí?

J.B.: Yo creo que el primer Rock al Parque. Fue como ¡Guau! Además sabía que lo estaban transmitiendo en vivo por televisión; pude llegar al hotel y ver una repetición y fue como ¡Guau! No me imaginaba haber estado frente a tanta gente, y después verlo en televisión… Fue un momento inolvidable.

Y después no se nos va a olvidar una gira que hicimos con una marca, que me imagino que la puedo decir, una gira Nescafé. Eso fue antes de Rock al Parque o habrá sido en un tiempo cercano. El caso es que nos dicen: “Hey, hay una gira Nescafé durante una semana en Colombia tocando en universidades… en los recesos en universidades, que eran en la mañana; entonces era muy poco rockero, no era que tocáramos en las noches… no. Estábamos desde las siete de la mañana, en el descanso de las 10:30 de la mañana probando sonido y el público no hacía absolutamente nada, era como si estuviesen viendo un concierto de cámara. Y era como “¿qué hacemos aquí?”. En una semana fueron como seis o siete universidades; creo que la última, que no sé si fue la Javeriana, no sé, se acercaron unos fans a pedirnos autógrafos y la gente los silbaba. Entonces yo le dije a la gente: “¿Qué pasa? Porque además la gente no ha respondido en los shows con una banda como Los Amigos”. Para nosotros era extraterrestre. Entonces los fans nos decían: “Mira, aquí en la universidad nadie se va a parar a bailar; olvídense de eso. La gente va a seguir con lo que están haciendo: silbarnos. Esténse tranquilos, que la gente los está escuchando. Pero nadie aquí en la universidad se va a poner a bailar”. Y como a los tres o cuatro años que volvimos a tocar en Colombia, vimos la semilla de eso y fue como “¡claro!”, y luego encontrarte a esa gente que decía: “Yo los conocí a ustedes en Nescafé concierto” (risas). Pero salimos de esa semana en Colombia pensando “Qué hicimos…”, íbamos a tocar Sexy, era la época de En cuatro, seguramente teníamos ya canciones de Arepa 3000 que no habían salido, y la gente así (frunce el ceño). Pero con los años nos acordamos de los fans de “tranquilos, que los están escuchando”. Y bueno, llegar a las 12 del mediodía al hotel…

ARCADIA: No es muy rockero que digamos…

J.B.: (Risas) ¡Y no teníamos nada más que hacer, sino esperar hasta el día siguiente! (risas). Después de haber tocado, y pensar “esto funcionó, esto está funcionando, esto no está funcionando, la gente no está...“, igual quedamos agradecidos con la marca.

Julio Briceño revela detalles sobre las colaboraciones con Betsayda Machado y Natalia Lafourcade. Foto: Oliver Villegas / @dosconejo

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ARCADIA: Volviendo a sus trabajos en estudio, hablemos particularmente de dos canciones: “Antes de dormir,” con Betsayda Machado, y “Viviré para ti”, con Natalia Lafourcade. ¿Cómo integraron su sonido con el de ellas?

J.B.: De Natalia nos hicimos fans desde que escuchamos su primer disco. Fue como ¡Guau! Qué voz tan bonita, buena melodía, buenas canciones; y a medida que fue creciendo nos empezamos a interesar más en trabajar con ella; porque ella habría hecho Viviré para ti tal vez antes de su disco Hu Hu Hu, que me parece una joya.

Ella es fan de Los Amigos. En algún festival nos topamos: “¡Hey, me encantan!” y “¡tú a nosotros también, Natalia!”. Y bueno, dijimos “Vamos a hacer algo juntos”. Viviré para ti en ese disco, creo que fue a Cheo al que se le ocurrió: “Hey, esta para Natalia”. Y acá voy a confesar que, cuando tocábamos esa canción, cantarla solamente con mi voz me aburría un poco.

ARCADIA: ¿Por qué?

J.B.: Me parecía que tener solamente mi voz era un poco tedioso. Pero cuando Natalia envió su parte, fue como ¡Guau! Claro, eso era lo que necesitaba el track, y se convirtió en un hit sin ser hit, sin tener una campaña de promoción.

Y con Betsayda Machado, cuando escuché su disco La parranda El Clavo me encantó. Su mánager es amigo mío y un día me dijo: “Estamos en Miami, ustedes van a tocar. Será que Betsaida…”, y yo “claro, brother”.

Y le dijimos “Móntate dos canciones: Viviré para ti y Espérame, que es otra que tenemos con Sofy Encanto, de Elastic Bond (recomendada, y vean el video de Joe Torres; somos los productores ejecutivos). Entonces hablo con el mánager para que le diga que se aprenda esas dos canciones: Viviré para ti y Espérame.

Pero en la prueba de sonido, entra Betsayda, que tiene una presencia increíble, y en lo que empieza a cantar Viviré para ti… Ahí mismo dije: “Hay que hacer un disco con Betsayda. Ese house que ha hecho con Masters at Work, fue lo que hicimos en Antes de dormir, que es una canción en la que colaboró Luis Jiménez, de Los Mesoneros y de Lagos. Su versión era un poco más rockera y dije “Hay que bajarla a un disco rock”, y fue pensado así, algo descarado, el beat es el de Staying Alive, de los Bee Gees, en 105 BPM, o sea, no está copiado, no está sampleado, está tocado. Vamos por este disco rock y vamos con Betsayda. Es una de las canciones que más me gusta y ahora voy a decir algo: estaba en el set para tocarla en Cordillera, pero la sacamos porque creo que debería ir Qué rico, que es una canción emblema de la banda, más que Antes de dormir.

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ARCADIA: Para finalizar, y cambiando de tema, ¿cómo siente la situación en Venezuela, ante lo que ha ocurrido en lo que va de año, y ante la tragedia que hubo hace unos meses?

J.B.: Lo del terremoto es terrible, ustedes también lo vivieron. Estamos ahí, como dirían nuestras abuelas, a la buena de Dios; hoy en día sabemos si estamos, mañana no sabemos; entonces tratamos de hacer de cada día lo mejor posible para ti y para los que te rodean.

El día en que haya libertad de expresión en Venezuela, yo hablaré.

De la situación política de Venezuela, desde hace tiempo no hablo de ella porque básicamente no hay libertad de expresión en Venezuela. El día en que haya libertad de expresión, donde uno pueda decir las cosas que uno piensa como ciudadano, porque más allá de que sea de derecha o de izquierda, yo pienso como ciudadano, y que por eso no me vayan a castigar a mí y a los míos, yo hablaré.

*Entrevista de Sergio Rubiano.