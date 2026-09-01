Camilo amplía su regreso a Bogotá: anuncia una segunda fecha para cerrar su gira mundial en Colombia

Lo que inicialmente sería una sola noche terminó convirtiéndose en dos. Camilo anunció una segunda fecha en Bogotá para diciembre de 2026, ampliando así el regreso a Colombia con el que cerrará uno de los capítulos más importantes de su actual gira internacional.

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El cantante se presentará ahora el 11 y 12 de diciembre en el Movistar Arena, después de que se sumara una nueva función a la presentación que ya había sido anunciada para el cierre del Camilo Worldwide Tour 2026.

La noticia llega meses después de que se conociera que Bogotá sería una de las paradas finales de la gira mundial del colombiano, un recorrido que lo ha llevado por escenarios de Europa, Estados Unidos, México, el Caribe y diferentes países de Sudamérica.

La segunda noche también cambia la dimensión de su regreso al país: Camilo pasará de despedir su gira con una única presentación a tener dos encuentros consecutivos con La Tribu, como denomina a la comunidad que lo ha acompañado durante su carrera.

Un regreso que coincide con una nueva etapa de Camilo

Los conciertos tendrán lugar, además, en medio de un momento de transformación artística para el cantante. Camilo se prepara para presentar Para cuando sean mayores, su próximo álbum de estudio, un proyecto en el que aborda asuntos como el paso del tiempo, el amor, las relaciones y la familia.

El disco estará integrado por 12 canciones acompañadas por 12 piezas audiovisuales conectadas, concebidas dentro de un mismo universo narrativo compuesto por personajes, escenarios, juegos e historias.

Una parte importante de esa nueva propuesta surgió de la faceta más personal del artista. De acuerdo con la información conocida sobre el proyecto, su experiencia como padre y la familia que ha construido junto a Evaluna Montaner están entre los puntos de partida de las canciones.

Camilo también atraviesa un periodo de reconocimientos. En 2026 recibió dos nominaciones a los Premios Juventud: por Carteras Chinas, junto a Elena Rose y Los Ángeles Azules, y por Si tuviera que elegir, canción en la que participa con Ricardo Montaner y Evaluna.

La relación de Camilo con el público colombiano ha sido uno de los elementos recurrentes de sus giras. Esta vez, las presentaciones tendrán además una particularidad: serán en diciembre, pocos días antes de las celebraciones de Navidad y del cierre de 2026.

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Para quienes estén interesados en asistir, la venta de entradas para la segunda presentación tendrá varias etapas durante los primeros días de septiembre y la venta general en Tu Boleta está prevista para el 4 de septiembre.

Con esta nueva fecha, el regreso que inicialmente estaba pensado para una sola noche se extenderá durante dos jornadas consecutivas, justo cuando Camilo se prepara para mostrar una nueva etapa de su música y reencontrarse con el público colombiano antes de terminar 2026.