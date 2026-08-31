La vaca Lola, el personaje infantil colombiano que cautiva el corazón de los niños en Latinoamérica, está de cumpleaños

La vaca Lola ha acompañado momentos de juego, canciones para bailar, aprendizajes en familia y recuerdos que han crecido junto a ellos. Ahora, por primera vez, será ella quien celebre su cumpleaños y ha querido compartir este momento con los niños y las familias que han hecho de sus canciones parte de sus propias historias.

Un museo para todos los sentidos: salas para niños, jóvenes y familias ofrecen inmersión y juego

La vaca Lola, personaje colombiano de Toy Cantando -el sello discográfico y productor colombiano especializado en música y contenidos para la primera infancia-, se ha consolidado como uno de los referentes infantiles más reconocidos entre las familias de habla hispana.

Su personalidad cercana, sus canciones y las historias que comparte con los niños han creado un vínculo que trasciende la música y que hoy hace parte de la infancia de millones de familias en diferentes países.

Con más de 2.500 millones de visualizaciones, una comunidad superior a 5 millones de suscriptores en YouTube, un repertorio de más de 40 canciones infantiles y espectáculos en vivo que han reunido a miles de familias en diferentes países, La vaca Lola continúa consolidándose como uno de los principales referentes colombianos del entretenimiento infantil en Latinoamérica.

La celebración invita a niños y familias a acompañar a La vaca Lola en su día especial a través de su música, videos y experiencias en sus redes sociales, con distintas dinámicas pensadas para que su comunidad pueda ser parte de esta fiesta durante el mes de septiembre.

Una fiesta con invitadas muy especiales

Uno de los primeros momentos del aniversario será la colaboración con las Payasitas Nifu Nifa, agrupación con más de cuatro décadas de trayectoria y dos nominaciones al Latin Grammy.

Juntas protagonizan un video especial que estará en su canal de YouTube a partir del 3 de septiembre, en el que las Payasitas Nifu Nifa se unirán a La Vaca Lola para preparar su gran fiesta de cumpleaños, en medio de música, juegos y momentos divertidos.

La colaboración reúne a referentes del entretenimiento infantil de distintas generaciones alrededor de una misma celebración y refuerza ese vínculo emocional que ambas propuestas han construido con niños y familias a lo largo de los años.

Bogotá también se sumó a la celebración

El pasado 23 de agosto, La Vaca Lola inició la celebración de su cumpleaños junto a niños y familias con un show en vivo. El evento se realizó en el marco del Festival de Arte y Cultura. El encuentro incluyó música, baile, algunas de sus canciones más reconocidas y sorpresas preparadas especialmente para los más pequeños. Fue un espacio para que quienes han seguido a La Vaca Lola desde las pantallas y pudieron compartir con ella en persona y acompañarla en su día especial.

La música también será parte de la fiesta

La música también tendrá un lugar especial durante el cumpleaños. Las familias podrán disfrutar canciones que han acompañado la historia de La Vaca Lola, entre ellas “Feliz Cumpleaños con La Vaca Lola”, una canción pensada para cantar, bailar y celebrar junto al personaje.

Sus canciones siguen siendo uno de los principales puntos de encuentro entre Lola y los niños: una forma de jugar, aprender, divertirse y crear recuerdos en familia.

“Durante mucho tiempo, La Vaca Lola ha acompañado a los niños con canciones para aprender, jugar y divertirse. Ahora queremos que sean ellos quienes la acompañen en su cumpleaños y celebren junto a ella”, afirmó Ana María Gómez, directora de Mercadeo de Toy Cantando.

Un personaje colombiano que sigue creciendo

La Vaca Lola ha pasado de ser una canción infantil a convertirse en un personaje con identidad propia, historias, videos educativos y de aprendizaje, música, espectáculos en vivo y una comunidad que la sigue.

Para muchos niños, Lola forma parte de sus primeros acercamientos a la música, los animales, los colores, los juegos y el aprendizaje.

Para padres y cuidadores, sus canciones también hacen parte de momentos compartidos en familia.

La comunidad de Toy Cantando supera los 30 millones de suscriptores en YouTube y sus producciones acumulan más de 21.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

La Vaca Lola es uno de sus personajes más reconocidos y una de las propiedades infantiles colombianas con mayor difusión internacional.