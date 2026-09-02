Ritvales 2026 reveló su programación por días: estos son los artistas que se presentarán el sábado y domingo en Medellín

Medellín se prepara para recibir nuevamente a algunas de las figuras más importantes de la música electrónica. Ritvales 2026 reveló la distribución de su cartel por días, con dos jornadas que tendrán sonidos y protagonistas diferentes.

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El festival se realizará el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en Parque Norte. La programación reunirá distintas generaciones y recorrerá géneros que van desde el techno y el trance hasta el house y el melodic, además de varios formatos en vivo.

Carl Cox y Paul van Dyk, entre los protagonistas del sábado

La primera jornada estará encabezada por Carl Cox, Paul van Dyk y Sven Väth. Los dos primeros tendrán extended sets, en un sábado marcado principalmente por el techno y el trance.

También se presentarán Aly & Fila, Mauro Picotto, Dubfire, Kobosil, SPFDJ, Somewhen y Anetha, entre otros. WhoMadeWho llegará con un Hybrid DJ Set y habrá diferentes encuentros b2b.

El 1 de noviembre cambiará parte de la propuesta musical. Adam Beyer, Ben Böhmer LIVE, I Hate Models, Lilly Palmer, Klangkuenstler, Marcel Dettmann, Massano, Oliver Heldens, Seth Troxler y Victor Ruiz aparecen entre los principales nombres de la jornada.

Además, el domingo tendrá una presencia importante de actuaciones en vivo con Crystal Waters, Octave One, Stephan Bodzin y Six Sex, mientras que también están previstos formatos especiales como Adam Ten b2b Mita Gami y Collabs 3000, encuentro entre Chris Liebing y Speedy J.

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La edición de este año buscará cruzar generaciones de la electrónica: figuras históricas como Carl Cox, Sven Väth y Paul van Dyk coincidirán en el festival con artistas que representan sonidos y públicos más recientes.

Ritvales 2026 se realizará durante dos días en Parque Norte, Medellín, y con la revelación del cartel por jornadas los asistentes ya pueden conocer qué artistas estarán en escena cada fecha.