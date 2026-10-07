¿Arma biológica? Esto dijo Trump sobre caso de peste en laboratorio de Rusia

Estados Unidos no cree que la muerte de una empleada de laboratorio que investigaba sobre la peste en un instituto en Rusia esté relacionada con un arma biológica, según dijo este miércoles, 7 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump.

Rusia emite nueva declaración sobre la alarma de peste que tiene en alerta al mundo

“Lo sabremos muy pronto, pero no lo pensamos”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre esta hipótesis.

El medio ruso People of Baikal informó el pasado viernes que una mujer de 28 años empleada en un instituto de investigación sobre la peste, en la región de Irkutsk, en Siberia, había muerto a causa de la enfermedad, posiblemente tras contraerla por un tubo de ensayo roto.

BREAKING - President Trump, asked whether the reported plague in Russia is a biological weapon: “We’re going to find out soon enough, but we don’t think so.” https://t.co/HXhODid98b — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 7, 2026

Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud han pedido a Rusia que sea transparente sobre la situación.

Moscú afirmó el miércoles que no existe “ningún riesgo epidémico” y advirtió contra la difusión de “información falsa” tras informes de un segundo caso sospechoso.

Trump dijo que Rusia insistía en que tenía la situación controlada, pero añadió que no había mucha información.

“Si les escuchas, lo tienen bajo control. Pero ya sabes, se ha dicho eso antes sobre otras cosas”, comentó Trump.

Esta foto sin fecha publicada por el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk de Siberia y Lejano Oriente, muestra a los trabajadores del instituto en un laboratorio. (Foto, Instituto de Investigación Anti-Peste de Irkutsk de Siberia y Lejano Oriente vía AP) Foto: The Irkutsk Anti-Plague Research

Al referirse a la respuesta inicial de China a la pandemia de covid, Trump añadió: “Bueno, China no dijo mucho, y Rusia tampoco está diciendo mucho. Pero sí dicen que lo tienen muy bajo control”.

Trump reiteró que tiene programada una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el tema, pero no quiso decir cuándo.

“Hoy es el cumpleaños de Vladimir Putin”, señaló a propósito de su homólogo ruso.

Las autoridades rusas comunicaron que no han registrado ningún caso de peste pulmonar en el óblast de Irkutsk ni tampoco han detectado “patógenos de alto riesgo” entre los contactos de la investigadora fallecida en un accidente de laboratorio en Shélejov, Siberia, una vez concluida la observación médica de todos ellos.

Crece la preocupación por una posible peste neumónica, pero no hay brote confirmado Foto: Getty Images

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, pidió que solo se dé crédito a las declaraciones de la agencia rusa de salud pública.

“Los medios informan mucho, y la inmensa mayoría de lo que los medios están difundiendo respecto a esta situación es información falsa”, dijo Peskov a los periodistas.

La portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, exigió a Rusia información “rápida y transparente”.

Autoridades rusas restaron importancia a los informes sobre la muerte de un técnico de laboratorio en Siberia a causa de la peste, insistiendo en que la situación estaba bajo control. Foto: AFP

Según Rospotrebnadzor, se registran 16.000 casos de infecciones respiratorias virales cada semana en la región de Irkutsk y no se ha observado ninguna tendencia al alza en el número de casos en las últimas dos semanas.