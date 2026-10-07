Rusia emite nueva declaración sobre la alarma de peste que tiene en alerta al mundo

Rusia lanzó una dura crítica contra los medios por mencionar un segundo caso sospechoso de peste en Siberia, diciendo que la mayoría de las noticias sobre la situación eran “información falsa”.

Crece la preocupación por una posible peste neumónica; esto se sabe

Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE han pedido a Rusia que actúe con transparencia en este asunto.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

Una técnica del Instituto Antipesístico de Irkutsk falleció el 1 de octubre en el hospital de Shelekhov, donde había sido ingresada el 29 de septiembre con una neumonía grave y conectada a un respirador. Foto: X: @SimplyonWorld

El miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió además que se aclaren “las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que señalan que un segundo empleado padece una neumonía de origen indeterminado”.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha pedido que solo se dé crédito a las declaraciones de la agencia rusa de salud pública, Rospotrebnadzor.

“Los medios informan mucho, y la inmensa mayoría de lo que los medios están difundiendo respecto a esta situación es información falsa”, dijo Peskov a los periodistas.

Peskov también afirmó que “no tenía información” sobre una solicitud formal por parte de Washington para obtener aclaraciones sobre la situación y precisó que Moscú ya había informado a la OMS sobre este tema.

Expertos de la OMS movilizados tras posible caso de peste neumónica en Rusia Foto: Redes sociales

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo tener prevista una conversación telefónica “muy pronto” con su homólogo Vladimir Putin para abordar esta situación.

Al ser preguntado sobre este tema, Peskov declaró sin embargo que esta conversación “no ha sido objeto de discusiones concretas por el momento”.

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Las alarmas se encendieron la semana pasada, cuando trascendió que Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, falleció de peste.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Crece la preocupación por una posible peste neumónica, pero no hay brote confirmado Foto: Getty Images

Hasta 200 personas con las que tuvo contacto se encuentran en cuarentena, añadió el medio.

El Gobierno de China, por su parte, ha apuntado a la existencia de “intercambios estrechos” con Rusia sobre el caso. “China y Rusia mantienen intercambios estrechos y cooperación sobre la prevención y control de enfermedades infecciosas, incluida la peste”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la agencia de salud pública de Estados Unidos, ha afirmado este martes que “sigue de cerca” el supuesto caso de peste pulmonar en Rusia.