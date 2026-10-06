Crece la preocupación por una posible peste neumónica; esto se sabe

Una alerta difundida en redes sociales puso nuevamente el foco sobre la posibilidad de peste neumónica en la región rusa de Irkutsk, pero la información disponible hasta este martes, 6 de octubre, no confirma un brote ni una segunda muerte atribuida a la enfermedad.

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El mensaje, publicado por la cuenta UHN Plus y basado en una versión del Daily Mail que cita a medios rusos, asegura que otra persona habría muerto en un hospital de Irkutsk. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente y contrasta con la información comunicada por las autoridades rusas a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La preocupación comenzó después de la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk. La mujer falleció el pasado 2 de octubre después de presentar un cuadro respiratorio. Las autoridades rusas han señalado que la causa registrada fue una neumonía de origen desconocido y que no se ha establecido oficialmente que se trate de peste.

Una alerta difundida en redes sociales puso nuevamente el foco sobre la posibilidad de peste neumónica en la región rusa de Irkutsk. Foto: Getty Images

La OMS informó este martes que Rusia comunicó que no se había registrado ningún caso de peste en la ciudad de Irkutsk. Además, indicó que las personas que tuvieron contacto con la fallecida fueron identificadas y sometidas a vigilancia sin que hasta ese momento presentaran síntomas. Las pruebas realizadas a los contactos tampoco detectaron patógenos peligrosos.

La agencia sanitaria internacional mantiene contacto con las autoridades rusas para verificar las circunstancias del fallecimiento, los análisis de laboratorio y los resultados de las investigaciones. Su evaluación inicial establece un riesgo moderado a bajo para Irkutsk, bajo para Rusia y muy bajo para la región europea de la OMS.

La situación también es seguida por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). El organismo señaló que, con la información disponible, no existen reportes de casos secundarios ni evidencia de una transmisión sostenida entre personas que indique una propagación mayor.

La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis. Su forma neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse mediante partículas respiratorias. La OMS señala que, aunque puede ser una enfermedad grave, el tratamiento temprano con antibióticos es eficaz.

Alerta médica por peste en Asia. Foto: Getty Images/Image Source

En Rusia, las autoridades han vigilado a los contactos de la trabajadora fallecida. Medios internacionales señalaron que algunos centros médicos adoptaron precauciones mientras se esclarecía el origen de la neumonía.

Por ahora, los organismos sanitarios sostienen que no existe evidencia confirmada de un brote de peste neumónica en Irkutsk.

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La investigación continúa mientras las autoridades rusas completan los análisis y mantienen informada a la OMS. Hasta obtener resultados concluyentes, se recomienda seguir las fuentes sanitarias oficiales y evitar convertir versiones no verificadas en alertas sobre una posible epidemia.