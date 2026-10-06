Andrés DePew responde a Petro y califica sus acusaciones de “absolutamente falsas”

Andrés DePew respondió este 6 de octubre a las acusaciones realizadas por el expresidente Gustavo Petro, quien lo señaló públicamente de participar en una supuesta operación de desprestigio en su contra.

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El cruce comenzó con una publicación de Petro en X, en la que afirmó: “Esta es la gente que se encargó de la manipulación de la conciencia de millones de colombianos con tormentas diarias de falsedad”. En el mismo mensaje, compartió una publicación de La Nueva Prensa sobre integrantes de la campaña de Abelardo de la Espriella.

En esa publicación, Petro señaló directamente a Javier Negre y escribió que era “socio de Cerimedo” y lo acusó de ser “nazi, narco y feminicida”. Además, sostuvo que Negre había decidido una “operación de desprestigio” contra él y aseguró que presentaría una denuncia.

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La publicación incluía imágenes en las que aparecen Negre y Andrés DePew, además de información sobre sus vínculos con sectores cercanos a la campaña presidencial de De la Espriella. La Nueva Prensa ha publicado investigaciones sobre la relación entre ambos y Fernando Cerimedo, así como sobre su participación en actividades vinculadas con el nuevo Gobierno.

Horas después, DePew respondió mediante un comunicado titulado “Declaración de Andrés DePew”, dirigido a la opinión pública y a los medios. Allí aseguró que conocía las acusaciones formuladas por Petro y calificó sus afirmaciones como “absolutamente falsas”.

Según DePew, se trata de un ataque “malicioso y deliberado” contra su nombre y reputación. También sostuvo que las declaraciones son características, según su interpretación, de una persona que “perdió el poder” y busca perjudicar a quienes trabajan por un futuro diferente para la región.

El empresario concluyó el comunicado afirmando que esa sería su única declaración sobre el asunto. En X, acompañó el documento con un mensaje en el que aseguró que tenía dos opciones frente al ataque de un “expresidente socialista”: responder o “elevarse por encima”. “Yo elijo lo segundo”, escribió.

La disputa ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos de Petro al proceso electoral que terminó con la elección de De la Espriella.

El expresidente Petro ha sostenido que hubo irregularidades y ha cuestionado la actuación de la Registraduría. De hecho, el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó una tutela contra Petro y el Consejo de Estado admitió el proceso.

La Registraduría, por su parte, ha rechazado las acusaciones de manipulación electoral y ha llamado a no difundir información falsa sobre el proceso.

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El intercambio vuelve a poner en el centro la disputa política entre el expresidente y sectores de la nueva administración, mientras las acusaciones y respuestas continúan trasladándose de los escenarios institucionales a las redes sociales.