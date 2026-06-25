La oportunidad que tienen los turistas de conocer lugares únicos está en Colombia, pues es un destino con una gran diversidad natural. En un mismo territorio es posible encontrar playas en el Caribe y el Pacífico, montañas andinas, selvas amazónicas, desiertos y pueblos coloniales.
Estas condiciones brindan un mar de posibilidades para los viajeros y uno de esos destinos que quienes aman la naturaleza y la aventura no deberían dejar de conocer es el Parque Nacional Natural Macuira, en el departamento de La Guajira.
Este lugar es considerado un oasis de 25.000 hectáreas, a donde se llega luego de un viaje de unas ocho horas por tierra desde Riohacha, en vehículo 4x4, según información del portal oficial Colombia Travel. Es un escenario perfecto para ver aves y apreciar su vegetación, pues tiene varios ecosistemas de bosques.
Una de las particularidades de este mágico lugar, que lo hace único, es que allí el desierto se encuentra con la niebla. Este sitio es famoso porque alberga una cadena montañosa cubierta por un denso bosque de niebla y, curiosamente, formaciones de dunas de arena fina totalmente rodeadas de vegetación.
Estando allí es posible dar un paseo hasta la cascada de El Chorro, que está rodeada de una zona verde exuberante, en medio del desierto.
Otra ventaja de visitar este atractivo natural es que está cerca de Punta Gallinas, las dunas de Taroa y el Cabo de La Vela, sitios emblemáticos en este departamento caribeño.
Quienes llegan hasta este parque natural ingresan en un territorio sagrado de las comunidades Wayuú, guardianas de este ecosistema único, y llegar hasta este lugar es una oportunidad de vivir una verdadera aventura en el desierto.
Cabe resaltar que la entrada a este parque natural es gratuita. Sin embargo, es necesario contratar un guía local o un tour para realizar el recorrido por la zona. El precio dependerá del presupuesto y la agencia que se seleccione.
Recomendaciones para visitarlo
Estos son aspectos a tener en cuenta si se quiere visitar este paradisíaco lugar, según Parque Nacionales Naturales.
- El acceso al bosque de niebla está restringido por tratarse de un ecosistema muy frágil y de alta valoración para el Pueblo Wayuu.
- Viajar siempre acompañado de un conductor o guía Wayuu, conocedor de la zona y que tenga buen manejo del Wayunaiki y del español.
- Tener en cuenta que la conectividad de internet es medianamente limitada.
- Programar los vuelos de retorno desde Riohacha o ciudades cercanas por lo menos un día posterior al traslado terrestre desde el PNN de Macuira.
- Llevar ropa fresca y transpirable, zapatos cómodos cerrados para los recorridos y suficiente hidratación.
- En la zona no hay cajeros automáticos, por lo que se debe llevar dinero en efectivo.