La oportunidad que tienen los turistas de conocer lugares únicos está en Colombia, pues es un destino con una gran diversidad natural. En un mismo territorio es posible encontrar playas en el Caribe y el Pacífico, montañas andinas, selvas amazónicas, desiertos y pueblos coloniales.

Las Dunas de Taroa: el paraíso donde el desierto de La Guajira se encuentra con el mar Caribe

Estas condiciones brindan un mar de posibilidades para los viajeros y uno de esos destinos que quienes aman la naturaleza y la aventura no deberían dejar de conocer es el Parque Nacional Natural Macuira, en el departamento de La Guajira.

Este lugar es considerado un oasis de 25.000 hectáreas, a donde se llega luego de un viaje de unas ocho horas por tierra desde Riohacha, en vehículo 4x4, según información del portal oficial Colombia Travel. Es un escenario perfecto para ver aves y apreciar su vegetación, pues tiene varios ecosistemas de bosques.

Dunas en el Parque Nacional Natural Macuira, en La Guajira. Foto: Getty Images

Una de las particularidades de este mágico lugar, que lo hace único, es que allí el desierto se encuentra con la niebla. Este sitio es famoso porque alberga una cadena montañosa cubierta por un denso bosque de niebla y, curiosamente, formaciones de dunas de arena fina totalmente rodeadas de vegetación.

Estando allí es posible dar un paseo hasta la cascada de El Chorro, que está rodeada de una zona verde exuberante, en medio del desierto.

Otra ventaja de visitar este atractivo natural es que está cerca de Punta Gallinas, las dunas de Taroa y el Cabo de La Vela, sitios emblemáticos en este departamento caribeño.

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Quienes llegan hasta este parque natural ingresan en un territorio sagrado de las comunidades Wayuú, guardianas de este ecosistema único, y llegar hasta este lugar es una oportunidad de vivir una verdadera aventura en el desierto.

Cabe resaltar que la entrada a este parque natural es gratuita. Sin embargo, es necesario contratar un guía local o un tour para realizar el recorrido por la zona. El precio dependerá del presupuesto y la agencia que se seleccione.

El parque Nacional Natural Macuira tiene mucho que ofrecerles a los viajeros. Foto: Cortesía - Parques Nacionales Naturales de Colombia

Recomendaciones para visitarlo

Estos son aspectos a tener en cuenta si se quiere visitar este paradisíaco lugar, según Parque Nacionales Naturales.