La cumbre por los 30 años de la Corporación Excelencia en la Justicia

Con ocasión de los 30 años de su fundación, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) realizará en octubre uno de los encuentros jurídicos más importantes del mundo. A su Gran Cumbre de la Justicia, a la que asistirán los presidentes de las cortes y la cúpula de la institucionalidad, se sumarán reconocimientos a destacados juristas internacionales; entre ellos, Luigi Ferrajoli, destacado filósofo del derecho italiano; Juan Carlos Cassagne, uno de los más importantes tratadistas en materia de derecho público; Sonia Sotomayor, primera mujer latina en la Corte Suprema de los Estados Unidos; y Juan Carlos Campo, reconocido magistrado del Tribunal Constitucional de España.

Corporación Excelencia en la Justicia le pidió al presidente Petro que se abstenga de participar en política

Asimismo, se reconocerá a organizaciones de gran prestigio como las universidades de São Paulo y Buenos Aires, junto a entidades de la talla de la Real Academia Española, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), la Asociación Americana de Arbitraje y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.