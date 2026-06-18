CONFIDENCIALES

La cumbre por los 30 años de la Corporación Excelencia en la Justicia

Algunos de los más prestigiosos juristas del país estarán en este encuentro de la reconocida institución.

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Redacción Semana
18 de junio de 2026 a las 11:23 a. m.
La organización cumple 30 años este mes de octubre.
La organización cumple 30 años este mes de octubre. Foto: Getty Images

Con ocasión de los 30 años de su fundación, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) realizará en octubre uno de los encuentros jurídicos más importantes del mundo. A su Gran Cumbre de la Justicia, a la que asistirán los presidentes de las cortes y la cúpula de la institucionalidad, se sumarán reconocimientos a destacados juristas internacionales; entre ellos, Luigi Ferrajoli, destacado filósofo del derecho italiano; Juan Carlos Cassagne, uno de los más importantes tratadistas en materia de derecho público; Sonia Sotomayor, primera mujer latina en la Corte Suprema de los Estados Unidos; y Juan Carlos Campo, reconocido magistrado del Tribunal Constitucional de España.

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Asimismo, se reconocerá a organizaciones de gran prestigio como las universidades de São Paulo y Buenos Aires, junto a entidades de la talla de la Real Academia Española, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), la Asociación Americana de Arbitraje y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.