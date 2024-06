Hijo del exfutbolista Iván René Valenciano fue capturado en Medellín y estaría involucrado en un hurto. Esto es lo que se sabe

Habla hijo de Iván Rene Valenciano y confiesa que fue su hermano el que golpeó a mujer en Barranquilla

“Empieza a pegarme manotazos y me ahorca. Yo le digo que me suelte. Empecé a llorar y a pedirle que me soltara. En ese momento, me pegó un puño y logra partirme la sien, por eso tuvieron que agarrarme cinco puntos”, precisó la joven.