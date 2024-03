Habla hijo de Iván Rene Valenciano y confiesa que fue su hermano el que golpeó a mujer en Barranquilla

Un nuevo escándalo rodea a la familia del exfutbolista Iván Rene Valenciano, luego de que uno de sus hijos se hiciera viral este fin de semana en las diferentes redes sociales por haber golpeado a su expareja sentimental, quien lo denunció públicamente.

Mediante un video publicado en X, la mujer rompió el silencio y manifestó que este lamentable hecho se presentó el pasado 3 de marzo, cuando llegaban de ver un partido del Junior de Barranquilla. El incidente quedó registrado en una de las cámaras de seguridad.

“Empieza a pegarme manotazos y me ahorca. Yo le digo que me suelte. Empecé a llorar y a pedirle que me soltara. En ese momento, me pegó un puño y logra partirme la sien, por eso tuvieron que agarrarme cinco puntos”, precisó la joven.

Pese a que muchos medios indicaron que el responsable había sido Aldair Valenciano, el joven futbolista habló este lunes con SEMANA y manifestó que él no tiene nada que ver en ese asunto, recalcando que el que aparece en el video es su hermano Iván René Valenciano Jr.

“En el video, obviamente, se ve que él agrede a la muchacha, pero eso es algo que es cuestión de él. Yo sé lo mismo que sale en las redes, que ellos dos tuvieron una discusión. La verdad no entiendo por qué yo quedé involucrado, creo que puede ser porque soy el hijo de Iván René más conocido. De ahí pudo venir la confusión”, indicó inicialmente.

Hijo de Iván René Valenciano aparece en la grabación bastante alterado. | Foto: Instagram: @emisoratlanti

Luego, añadió: “Me ha traído muchos problemas, porque hasta la prensa de Honduras se enteró y hoy me llamó el presidente de mi equipo. Me dijeron que no podía jugar hasta que se aclarara el tema. Yo no tengo nada que ver en eso”.

Aldair recalcó que llegó a Centroamérica hace más de una semana y que no tiene nada que ver con lo que hizo su hermano. No obstante, reveló que en los últimos días ha podido hablar con Iván René Jr. sobre este asunto, el cual se hizo muy viral.

“Hemos hablado por puro texto, y él me manifiesta que está arrepentido. Yo le dije que debía responder por sus actos, pues no está bien golpear a una mujer. Yo en ningún momento lo estoy defendiendo. Es obvio que no está bien pegarle a una mujer”, concluyó en SEMANA.

Aldair Valenciano junto a su padre. | Foto: Instagram: Aldair Valenciano

La expareja sentimental de Iván René Valenciano Jr. puntualizó que inicialmente tuvieron una fuerte discusión al interior del vehículo en el que se movilizaban. Incluso, señaló que la Policía de Tránsito le impuso al hombre un comparendo por irrespeto, pues se negó a presentar la cédula.

Finalmente, la mujer señaló en la grabación que ya interpuso la respectiva denuncia en contra del hijo del exjugador de la Selección Colombia, quien la ha seguido llamando, según comentó. Sin embargo, expresó que no ha recibido el acompañamiento necesario por parte de las autoridades competentes.