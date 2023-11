“Nunca he consumido droga”: Iván René Valenciano revela detalles en SEMANA sobre su detención en Estados Unidos

“ El lunes llegué a la casa y me dio por ir a echar gasolina estando tomado . Hice el pare en un sitio y no me fijé exactamente. Pensé que un carro que venía de izquierda a derecha iba a cruzar y yo podía hacer el giro a la izquierda y no fue así. Terminamos en una colisión. Eso fue lo que pasó”, recordó Valenciano.

En tal sentido, el exjugador aceptó haber cometido un error tras haber conducido su carro en estado de embriaguez. No obstante, fue enfático en decir que no había consumido drogas alucinógenas, tal como se rumoró , una vez en Colombia se supo de su detención en los Estados Unidos.

“Lo de droga, no. Eso sí tengo que dejarlo claro, nunca en mi vida he consumido droga de ningún tipo, solamente medicamentos, que lo he dicho y hablado en otras ocasiones. De alcohol, sí, pero tampoco en el reporte —de las autoridades de los Estados Unidos— aparece el grado de alcohol en el que yo estaba. Pero aquí no interesa (...), la irresponsabilidad es cuando tú piensas que porque estás cerca, seguramente no te va a pasar nada, porque pasó donde yo vivo, a la cuadra siguiente”, resaltó el exjugador en Vicky en Semana.