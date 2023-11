¿Qué está pasando con Iván René Valenciano? El ‘Bombardero’ responde sin tapujos

“Nunca he consumido droga”: Iván René Valenciano revela detalles en SEMANA sobre su detención en Estados Unidos

“Estábamos acostumbrados a que como Iván René Valenciano trabajaba en medios, entonces todo el tiempo era una noticia. Cuando me vine para Estados Unidos, ni más. Yo mismo pensé y tomé la determinación de alejarme de los medios de comunicación ”, respondió.

En resumen, aclaró que su vida marcha en total normalidad. Simplemente, al haberse alejado de los medios, ya no resulta común verlo en la escena pública . En tal virtud, comentó que hoy es noticia debido a su desafortunado evento, pero una vez deje de ser tendencia, regresará el bajo perfil.

“ Después de tres días, si Iván René Valenciano no hace absolutamente nada, nadie te va a llamar . Nadie te a preguntar si tu escuela funciona, si el personalizado que entrenas va bien, cuántos niños personalizados tienes”, manifestó. Por el contrario, expuso que solo será buscado por la prensa para las típicas preguntas en el marco de un partido de la Selección Colombia o para que exprese su opinión sobre el fichaje de un determinado futbolista.

“Aparecen ese tipo de cosas porque todos es mediático, y hoy la noticia mediática es Iván René Valenciano, pero por lo que pasó, por el accidente. Ya no es por lo que pueda hacer, si dirijo un equipo de fútbol, si tengo un club, si no lo tengo. Entonces, para mí, lo único que pasa es que trasciende algo por lo que pasó -que está mal-, pero sucede de esa manera. De resto, todo el tiempo he vivido trabajando”, redondeó el exfutbolista en el espacio de Vicky en Semana.