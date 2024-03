Exnovia denuncia a hijo de Iván René Valenciano por golpearla y comparte video de la fuerte agresión

Luego, agregó: “Él empieza a decir que por mi culpa los policías le habían puesto el comparendo, me coge duro de los brazos y empieza a pegarme manotazos y me ahorca, yo le digo que me suelte. Empecé a llorar y a pedirle que me soltara. En ese momento, me pegó un puño y logra partirme la sien , por eso tuvieron que agarrarme cinco puntos”.

“Yo no duermo, tengo pesadillas. En mi cabeza solo tengo la cara de él cuando me maldice y me dice que me va a matar. Por este ojo estoy viendo borroso, se me duerme a veces la mitad de la cara. Él me llama, me acosa, yo le digo que me deje en paz. Lo tuve que bloquear de todas las redes sociales. Temo por mi vida porque él me amenazó de muerte”, concluyó.