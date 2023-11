Iván René Valenciano da la cara y habla sobre arresto en Estados Unidos; hizo dura confesión: “sabía que no podía”

Iván René Valenciano fue arrestado hace unos días en la ciudad de Weston, ubicada en La Florida (Estados Unidos), luego de que protagonizó un fuerte accidente de tránsito. El reporte oficial de la policía local, al que tuvo acceso SEMANA, indicó que este se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento en el que se presentó el choque.

Igualmente, con el pasar de las horas se han conocido nuevos detalles sobre este caso. Además, el exjugador de la Selección Colombia habló este miércoles en exclusiva con Vicky en SEMANA, donde admitió que si iba manejando tomado el vehículo.

“Estaba el domingo en un asado con mi familia. Estuvimos hasta las 6:00 de la mañana del día lunes, llegué a mi casa y se me dio por ir a echar gasolina, estando tomado. Paré en un cruce, no me fijé que venía otro carro y lo choqué”, indicó inicialmente.

El exfutbolista, de igual manera, aceptó que cometió un grave error al haber cogido la camioneta estando tomado. Sin embargo, puntualizó que no consumió ningún tipo de droga alucinógena, como se especuló en Colombia apenas se supo de su detención.

“Lo de droga no. Eso sí tengo que dejarlo claro, nunca en mi vida he consumido droga de ningún tipo, solamente medicamentos que lo he dicho y hablado en otras ocasiones. De alcohol, sí, pero tampoco en el reporte aparece el grado de alcohol en el que yo estaba”, agregó Valenciano.

Así quedó la camioneta BMW de Iván René Valenciano | Foto: @nuestrosdporte2

Iván René Valenciano contó todos los detalles de su arresto. | Foto: Foto 1: SEMANA / Foto 2: arrest.org

Luego precisó: “No es la primera vez que me hacen un examen de sangre para determinar drogas. En ninguno de esos reportes aparece nada eso. Así que la versión de que el tipo estaba llevado, pues es una versión que no se puede determinar con exactitud”.

Iván René también aprovechó el diálogo con Vicky en SEMANA para contar cómo fue la experiencia de estar encerrado en una cárcel de Estados Unidos, recalcando que esa situación lo hizo reflexionar mucho.

Además, Valenciano manifestó que uno de los presos, del cual no reveló su etnia, lo increpó y le quitó la comida que le habían dado. El bombardero señaló que este lo insultó fuertemente.

“Se me acercó, me habló en inglés, cogió mi comida y todo lo que me había dado. Se lo llevó todo y se sentó en la otra mesa. Pese a que ya había comido, llegó y se terminó mi comida. Yo no supe qué hacer”, concluyó.

Este miércoles, pro otro lado, se conoció un video del incidente que tuvo el exdelantero del combinado nacional, quien iba en una camioneta BMW. En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo quedaron los dos vehículos involucrados.

Fuentes extraoficiales indicaron que, en medio de la detención, el barranquillero contaba con todos sus documentos, permiso de trabajo en Estados Unidos, seguro social, visa y la solicitud de residencia. Además, indicaron que se hallaron rastros de licor.