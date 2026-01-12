Gente

Medicina Legal confirmó la entrega del cuerpo del cantante Yeison Jiménez a sus familiares

Las autoridades forenses informaron que el cuerpo del cantante ya fue entregado a su familia.

Redacción Gente
13 de enero de 2026, 12:23 a. m.
La entidad confirmó que el cuerpo de Yeison Jiménez salió de sus instalaciones.
La entidad confirmó que el cuerpo de Yeison Jiménez salió de sus instalaciones. Foto: Getty Images / Medicina Legal

La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando conmoción en el país. En medio del duelo que atraviesan sus seres queridos y seguidores, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó un nuevo paso dentro del proceso posterior al siniestro aéreo que acabó con la vida del artista de música popular.

La entidad informó oficialmente que el cuerpo de Yeison Jiménez ya fue entregado a su familia, lo que permite avanzar con los actos fúnebres y despedidas privadas.

El anuncio oficial de Medicina Legal

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Medicina Legal señaló que el procedimiento correspondiente ya fue culminado. En el mensaje, la entidad indicó que el cuerpo del cantante salió de sus instalaciones tras ser entregado a sus familiares, quienes ahora asumen el manejo de las exequias.

“El cuerpo del cantante Yeison Jiménez ya fue entregado a sus familiares y salió de la entidad. Agradecemos a sus seguidores el respeto y la comprensión en este momento”, comentó la entidad a través de su cuenta oficial de X.

En el mismo comunicado, el instituto agradeció a los seguidores del artista por el respeto mostrado durante este momento difícil, subrayando la importancia de la comprensión frente al dolor de la familia.

Exámenes forenses en Bogotá

Desde el domingo 11 de enero, los cuerpos de las víctimas del accidente fueron trasladados a la sede central de Medicina Legal, ubicada en el centro de Bogotá.

Allí se adelantaron estudios especializados como radiología, odontología forense y otras pruebas técnico-científicas necesarias para completar el proceso de identificación.

El Instituto de Medicina Legal recibió este domingo los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras cinco personas que murieron en el accidente aéreo en Paipa, Boyacá.
La entidad confirmó que el cantante salió de sus instalaciones tras finalizar los exámenes correspondientes. Foto: Colprensa/Semana

Una vez concluidos estos procedimientos, la entidad confirmó que el cuerpo de Yeison Jiménez salió oficialmente de sus instalaciones y fue entregado a sus familiares, dando cierre a esta etapa del protocolo forense.

Medicina Legal también aclaró que los resultados detallados de los análisis realizados serán remitidos únicamente a las autoridades competentes que adelantan la investigación del siniestro.

Investigación del accidente continúa en manos de las autoridades

Mientras tanto, el esclarecimiento de las causas del accidente aéreo sigue en curso. Desde el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil se reiteró que ambas entidades acompañan de manera permanente el proceso investigativo.

De acuerdo con los primeros reportes recogidos por las autoridades, testigos en la zona señalaron que la aeronave habría volado a baja altura antes de impactar contra el terreno.

Ese primer choque habría provocado un rebote, seguido de la fractura de la parte trasera del avión y dos explosiones posteriores.

