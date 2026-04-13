Estas empresas buscan trabajadores para fines de semana; así puede postularse

Las oportunidades laborales para fines de semana se han convertido en una opción atractiva para quienes buscan generar ingresos adicionales sin comprometer su disponibilidad durante la semana. Este tipo de jornadas permite organizar mejor el tiempo, compatibilizar otras actividades y mantener un mayor control sobre la rutina diaria.

Además, representan una alternativa para adquirir experiencia, fortalecer habilidades y mantenerse activo en el mercado laboral, con esquemas que se adaptan a distintas necesidades.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Agencia 123rf

Operador logístico fines de semana – Barranquilla

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como operador logístico en la empresa, tendrá la oportunidad de ser una pieza clave en la gestión logística, asegurando que los productos lleguen a los clientes de manera eficiente y oportuna.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar el proceso de recepción y despacho de mercancías.

Optimizar el espacio de almacenamiento para maximizar la eficiencia.

Gestionar el inventario y asegurar la precisión de los registros.

Colaborar con otros departamentos para mejorar procesos logísticos.

Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como operador logístico o en un rol similar.

Conocimiento en gestión de inventarios y manejo de almacenes.

Habilidad para el trabajo en equipo y excelente comunicación.

Capacidad para manejar software de gestión logística.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

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Ejecutivo(a) comercial fines de semana – Todo el país

Empresa: Tuya

Salario: A convenir

El propósito del rol es realizar abordaje en frío dentro del piso de ventas, brindando un acompañamiento integral a los clientes a través del ofrecimiento del portafolio financiero, como tarjetas de crédito, créditos, seguros y asistencias, satisfaciendo sus necesidades.

Responsabilidades

Abordar clientes potenciales en el piso de ventas para ofrecer de manera integral y cercana el portafolio de productos financieros, seguros y asistencias.

Registrar información y hacer seguimiento a las solicitudes en las plataformas internas.

Cumplir con los indicadores de productividad, calidad y normatividad, identificando oportunidades comerciales, proponiendo mejoras para la experiencia del cliente y actuando en línea con las políticas y regulaciones de la compañía.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

No necesita tener experiencia.

Disponibilidad para un trabajo activo y en movimiento, abordando a los clientes en el piso de venta.

Tener la disposición para interactuar con nuevas personas, generar confianza desde el primer contacto y guiarlas con una asesoría adecuada.

Habilidad para analizar y comprender información de productos financieros y explicarla de forma clara y asertiva, abordando temas como tasas de interés, cuotas de manejo, fechas de corte, beneficios y diferencias entre seguros y asistencias.

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Cajero fin de semana – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como cajero o asistente de caja, será la cara visible de la tienda, desempeñando un papel clave en el área de atención al cliente y operaciones.

Responsabilidades:

Atender y gestionar las transacciones de los clientes de manera eficiente y precisa.

Garantizar un excelente servicio al cliente resolviendo inquietudes y brindando asistencia.

Mantener el área de caja organizada y limpia, asegurando la disponibilidad de materiales y suministros.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención y servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero, asistente de caja o operador de caja.

Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Habilidades de atención al cliente y comunicación efectiva.

Conocimientos básicos de manejo de caja registradora y transacciones monetarias.

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Asesora punto de venta fines de semana - Medellín

Empresa: Accesorios Avemaria

Salario: $ 800.000

Si le gusta el contacto con clientes, tiene buena energía y le encanta el mundo de los accesorios, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Brindar una atención cálida y cercana a nuestras clientas.

Apoyar el proceso de ventas en tienda.

Mantener el punto de venta organizado y visualmente atractivo.

Apoyar en inventario y surtido de productos.

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