Vacantes de empleo para auxiliares administrativos: así puede aplicar hoy

El apoyo administrativo es clave para el funcionamiento de las organizaciones, al facilitar la gestión de procesos, el manejo de información y la coordinación de actividades internas. Por esta razón, se mantienen activas diversas oportunidades laborales en este campo, con opciones disponibles en distintas regiones del país.

Estas vacantes representan una alternativa para quienes buscan estabilidad y desean fortalecer su experiencia en entornos organizacionales, con funciones que aportan al orden y la eficiencia de las operaciones.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a la sección de Semana Empleos y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Auxiliar contable/administrativa – Cúcuta

Empresa: Laboratorio S.E.A Natural

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000

El objetivo del cargo es apoyar los procesos contables y administrativos de la empresa, garantizando el correcto registro de la información y el manejo adecuado del sistema contable.

Responsabilidades:

Registro de información contable en sistema.

Facturación y manejo de documentos.

Ingreso de compras y control de soportes.

Creación y actualización de terceros.

Apoyo en control de inventarios.

Archivo y organización de documentos físicos y digitales.

Apoyo en conciliaciones y seguimiento de información.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en contabilidad, administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.

Manejo de software contable TNS (facturación, compras, creación de terceros, inventarios).

Manejo de Excel avanzado.

Organización, responsabilidad y atención al detalle.

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Asistente administrativo medio tiempo – Montería

Empresa: Airplan

Salario: A convenir

El rol de asistente administrativo en el aeropuerto de Montería es crucial para el funcionamiento eficiente y organizado de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

Gestionar las tareas administrativas diarias del aeropuerto.

Ser el primer punto de contacto para los pasajeros.

Coordinar con otros departamentos para asegurar el flujo operativo.

Mejorar la experiencia del usuario en el aeropuerto.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como asistente administrativo o en roles similares.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

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Auxiliar administrativo – Barranquilla

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

El rol de auxiliar administrativo es esencial para garantizar la eficiencia en los procesos administrativos relacionados con la gestión de facturas y soportes.

Responsabilidades:

Tramitar y hacer seguimiento de órdenes de pago y facturas.

Coordinar el transporte para funcionarios.

Generar certificaciones de contratistas y proveedores.

Requerimientos:

Técnico en carreras administrativas.

Experiencia mínima de 2 años en procesos administrativos.

Conocimientos en software de gestión de facturas, sistemas de contabilidad y herramientas de Office.

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Asistente administrativo/a – Bogotá D.C.

Empresa: Colombina

Salario: $ 2.526.000

El rol de asistente administrativo es crucial para el éxito del área comercial, donde proporcionará apoyo eficaz en la gestión de gastos y la recolección de información.

Responsabilidades:

Brindar apoyo en la recepción y registro de los gastos comerciales.

Realizar seguimiento y control de las actividades del área comercial.

Colectar y analizar información relevante para la toma de decisiones.

Comunicar de manera asertiva con el equipo y otros departamentos.

Requerimientos:

Experiencia previa en un rol similar, preferiblemente en el área comercial.

Manejo de SAP y Excel avanzado.

Conocimientos en herramientas de análisis de datos y gestión administrativa.

Habilidades comunicativas y organizativas.

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Auxiliar administrativo y comercial soporte industrial – Bogotá D.C.

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.950.000 a $ 2.000.000

El candidato ideal elevará la satisfacción del cliente interno y externo, contribuyendo a la eficiencia de los procesos administrativos.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico y comercial a clientes internos y externos.

Administrar y gestionar cotizaciones y órdenes de compra.

Atender y resolver consultas de clientes de manera eficiente.

Colaborar en la implementación de procesos administrativos y comerciales.

Mantener registros y documentación actualizados para asegurar la eficiencia operativa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como asistente administrativo, asistente comercial o en roles similares.

Conocimientos en gestión de cotizaciones y atención al cliente.

Habilidades en el uso de software de gestión administrativa y CRM.

Capacidad para trabajar en equipo y manejar múltiples tareas.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

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