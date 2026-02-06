EMPLEO

El sector logístico sigue contratando: hay vacantes abiertas en todo el país

Juliana Flórez

6 de febrero de 2026, 1:22 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta.

El empleo en el sector logístico atraviesa un periodo de crecimiento y dinamismo, impulsado por la expansión del comercio electrónico, el fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento y la necesidad de optimizar los procesos de distribución en diferentes regiones del país. Este comportamiento ha incrementado la demanda de talento operativo y técnico en múltiples compañías.

Actualmente, el sector se proyecta como uno de los principales generadores de oportunidades laborales hacia 2026, con más de 30.000 ofertas activas en todo el territorio nacional, dirigidas a cargos como operador y supervisor logístico, auxiliar de bodega, conductor, entre otros perfiles vinculados a la operación y coordinación de la cadena logística.

¿Cómo acceder a las oportunidades?

Las personas interesadas pueden consultar las ofertas disponibles en la sección de Semana Empleos, registrar su hoja de vida de manera gratuita y postularse a las convocatorias que mejor se ajusten a su experiencia, habilidades y expectativas.

Tienda virtual Compras virtuales
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Operador logístico fines de semana – Soacha

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como operador logístico, su papel será fundamental en la coordinación y optimización de procesos, garantizando que los clientes siempre reciban sus pedidos a tiempo.

Responsabilidades:

  • Coordinar y optimizar el flujo de mercancías.
  • Asegurar la satisfacción del cliente con entregas oportunas.
  • Colaborar con el equipo para mejorar procesos logísticos.
  • Gestionar el inventario y las operaciones de almacén.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como operador logístico, asistente logístico o similar.
  • Conocimiento en gestión de inventarios y logística.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
  • Disponibilidad para trabajar fines de semana.

¡Aplique acá!

Supervisor logístico – Cali

Empresa: Levapan

Salario: A convenir

¿Le apasiona la logística, el liderazgo de equipos y la optimización de procesos? ¡Esta oportunidad es para usted!

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Logística o carreras afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en procesos logísticos, planeación y programación de operaciones, indicadores, control estadístico, inventarios, costo de servir y distribución.
  • Experiencia liderando equipos operativos, manejo de personal y programación de turnos.
  • Conocimiento en SAP— WMS y herramientas ofimáticas.
  • Habilidad para tomar decisiones, resolver conflictos y mantener el enfoque en resultados.

¡Aplique acá!

Trabajo sin experiencia en Bogotá: vacantes activas para todos los perfiles

Auxiliar de bodega – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.750.000

Este rol está pensado para personas apasionadas por la moda, organizadas y con disposición para aportar tanto en las tareas logísticas como en las comerciales dentro de las tiendas.

Responsabilidades:

  • Realizar la correcta recepción de mercancía conforme a los lineamientos establecidos.
  • Apoyar en la gestión de inventarios y almacenamiento del producto.
  • Surtir productos al piso de venta garantizando su adecuada presentación.
  • Asegurar el orden, la limpieza y conservación del producto en la bodega.
  • Colaborar en actividades comerciales y de apoyo al punto de venta.
  • Ejecutar inventarios cíclicos, escaneo y control de stock con precisión.
  • Participar en el despacho y etiquetado de mercancía según requerimientos.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, logísticas o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en labores de bodega, logística, inventarios o apoyo comercial.
  • Conocimientos básicos en manejo de mercancía y control de inventarios.
  • Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con horarios rotativos.
  • Actitud positiva, orientación al detalle y disposición para el trabajo en equipo.

¡Aplique acá!

Conductor(a) entregador – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.S

Salario: 2.300.000

Si tiene al menos 18 meses de experiencia como repartidor en empresas de consumo masivo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar la entrega de productos en la ruta asignada.
  • Asegurar la carga y descarga segura de los productos.
  • Mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.
  • Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.
  • Reportar cualquier incidente o problema durante la entrega.
  • Ofrecer un excelente servicio al cliente durante la entrega.

Requerimientos:

  • Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde su expedición.
  • Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 am.
  • Facilidad de transporte hacia la zona industrial de Montevideo.
  • No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

¡Aplique acá!

Transportador(a) entregador(a) – Bogotá D.C.

Empresa: Colombina S.A.

Salario: A convenir

En Colombina, buscan un(a) transportador(a) entregador(a) comprometido(a) con la satisfacción del cliente y la calidad de los productos.

Responsabilidades:

  • Entrega de productos a clientes en rutas establecidas.
  • Asegurar el manejo adecuado y la conservación de los productos durante el transporte.
  • Mantener registros precisos de entregas y devoluciones.
  • Ofrecer un servicio al cliente excepcional durante las entregas.
  • Colaborar con el equipo de logística para mejorar los procesos de entrega.

Requerimientos:

  • Experiencia previa de mínimo un año como transportador, entregador o roles similares.
  • Licencia de conducción C2 vigente
  • Habilidad para manejar vehículos de reparto de manera segura.
  • Compromiso con la satisfacción del cliente y entrega de calidad.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y cumplir con plazos de entrega.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

