Trabajo sin experiencia en Bogotá: vacantes activas para todos los perfiles

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

5 de febrero de 2026, 9:26 p. m.
No deje pasar esta oportunidad
No deje pasar esta oportunidad Foto: Adobe Stock

En Bogotá, cada vez son más las empresas que abren oportunidades dirigidas a jóvenes, recién graduados y personas que buscan iniciar su vida laboral, una dinámica impulsada por la necesidad de incorporar nuevo talento y mantener activos procesos de selección.

En línea con este movimiento del mercado laboral, durante este inicio de febrero se encuentran disponibles más de 5.000 vacantes para candidatos sin experiencia previa en la capital colombiana, una alternativa que permite adquirir habilidades prácticas, fortalecer el perfil profesional y acceder a ingresos formales desde las primeras etapas de la carrera. Las convocatorias incluyen posiciones de apoyo operativo, atención al cliente, ventas y logística.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse sin costo, crear su perfil y conocer todas las oportunidades activas. A continuación, les presentamos algunas de ellas.

Creativo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesor de ventas con o sin experiencia

Empresa: American Eagle

Salario: A convenir

American Eagle está en la búsqueda de asesores comerciales para la ciudad de Bogotá talentosos y apasionados por el mundo de la moda.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en sus compras.
  • Mantener una excelente presentación del punto de venta.
  • Conseguir los objetivos de ventas establecidos.
  • Gestionar las actividades administrativas propias del puesto.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente, preferiblemente en el sector moda/Retail.
  • Habilidades comunicativas sobresalientes.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo domingo a domingo.

¡Aplique acá!

Auxiliar de bodega sin experiencia

Empresa empleadora: Job&Talent Colombia

Salario: 1.750.905

Empresa ubicada en Bogotá, zona norte, se encuentra en la búsqueda de 3 auxiliares de bodega para apoyo operativo.

Responsabilidades:

  • Apoyo en labores de bodega.
  • Cargue y descargue de mercancía.
  • Organización y alistamiento de productos.
  • Apoyo general operativo.

Requerimientos:

  • No se requiere experiencia previa.
  • Bachiller.
  • Disponibilidad inmediata.

¡Aplique acá!

Trabajo sí hay en Bogotá: estas son las vacantes abiertas para aplicar

Auxiliar administrativo con o sin experiencia

Empresa: DigiReport Consultoría Estratégica S.A.S.

Salario: 1.750.000 a 2.000.000

Si tienes una actitud proactiva y deseas desarrollarte en un ambiente dinámico con oportunidades de capacitación, esta es la oportunidad ideal para ti.

Responsabilidades:

  • Apoyo en procesos administrativos.
  • Manejo de datos y reportes.
  • Control de registros e información.
  • Atención básica a clientes internos y externos.
  • Uso de plataformas administrativas.

Requerimientos:

  • Bachiller o estudiante técnico/tecnólogo.
  • Con o sin experiencia.
  • Mayor de 18 años.
  • Manejo básico de herramientas digitales.
  • Actitud proactiva y responsable.

¡Aplique acá!

Encuestador sin experiencia previa

Empresa: Centro del conocimiento dinámico S.A.S.

Salario: A convenir

Como investigador de encuestas, tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoges información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

  • Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.
  • Recolectar información de manera responsable precisa y cumplida.
  • Trabajar de manera 100% presencial en campo.
  • Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

  • Ser mayor de edad.
  • Contar con teléfono Android en buen funcionamiento ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.
  • Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.
  • Buena actitud compromiso y responsabilidad.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

