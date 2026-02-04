Trabajo sí hay en Bogotá: estas son las vacantes abiertas para aplicar

Para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo, Bogotá continúa ofreciendo alternativas en distintos frentes, con múltiples vacantes activas que responden a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos y dar continuidad a sus operaciones.
Uno de los aspectos más relevantes es la diversidad de perfiles requeridos, facilitando el acceso tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera oportunidad laboral. Esta dinámica mantiene activa la demanda de talento y abre espacios para distintos niveles de formación.
Además, la alta concentración de vacantes en la ciudad permite a los postulantes encontrar opciones acordes con sus intereses profesionales y su ubicación, sin necesidad de trasladarse a otras regiones del país.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, mercadeo, diseño, administración, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Auxiliar de enfermería hospitalización – Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.
Responsabilidades:
- Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
- Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
- Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
- Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.
Requerimientos:
- Título como auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.
- Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
- Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de mercadeo – Prever S.A.
Salario: 3.500.000
En este rol, será un catalizador esencial para la innovación y mejora continua dentro de la empresa.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de marketing innovadoras para el lanzamiento de nuevos productos.
- Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de mejora.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el éxito de los productos.
- Monitorear el rendimiento de las campañas de marketing y proponer mejoras continuas.
Requerimientos:
- Profesional en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 2 años como analista de marketing o especialista en mercadeo preferiblemente en empresas del sector asegurador, salud o exequial.
- Conocimiento en análisis de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.
- Habilidades avanzadas en herramientas de análisis de datos y gestión de campañas de marketing.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Especialista de categoría de producto – Lili Pink
Salario: 4.000.000
Como especialista de categoría de producto, tendrá la oportunidad de liderar células de producto, contribuir al crecimiento comercial y fortalecer la presencia en el mercado.
Responsabilidades:
- Definir la estrategia de categoría a corto mediano y largo plazo alineada a los objetivos de marca.
- Desarrollar el calendario comercial y plan de lanzamientos según temporadas.
- Analizar tendencias del mercado y realizar benchmarking para identificar oportunidades.
- Realizar análisis de rotación de productos márgenes top sellers inventarios y obsolescencia.
- Evaluar KPI por referencia colección canal y región.
Requerimientos:
- Profesional en diseño industrial, administración de empresas o carreras afines.
- Mínimo tres años de experiencia liderando células de producto.
- Experiencia en análisis de mercado y desarrollo de estrategias de producto.
- Conocimiento en análisis de KPI y métricas de rendimiento.
- Habilidad para trabajar en entornos dinámicos y creativos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinador de zona sur – Croydon
Salario: A convenir
Si siente pasión por el mundo del retail y está listo para asumir el desafío, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Supervisar operaciones diarias de las tiendas.
- Garantizar estándares de servicio y cumplimiento de objetivos.
- Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar metas.
- Analizar y reportar el rendimiento de las tiendas.
Requerimientos:
- Experiencia previa en retail como coordinador de tiendas o supervisor de retail.
- Habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para gestionar equipos y asegurar estándares comerciales.
- Experiencia en supervisión de operaciones y servicio al cliente.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Residente de programación y costos – Amarilo
Salario: 4.000.000 a 5.000.000
Si es un coordinador de programación y costos o un supervisor de planificación y presupuestos con un enfoque analítico y le entusiasma el control de los proyectos, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Supervisar el estado de costos y programación de las obras.
- Asegurar el cumplimiento de los presupuestos asignados.
- Colaborar con la gerencia de control y calidad.
- Identificar y mitigar riesgos en la planificación.
- Realizar reportes sobre el progreso del proyecto.
Requerimientos:
- Título en arquitectura o ingeniería civil.
- Experiencia en gestión de proyectos de construcción.
- Conocimiento avanzado de herramientas de planificación como MS Project.
- Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos.
- Excelentes habilidades de comunicación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.