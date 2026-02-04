Trabajo sí hay en Bogotá: estas son las vacantes abiertas para aplicar

Para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo, Bogotá continúa ofreciendo alternativas en distintos frentes, con múltiples vacantes activas que responden a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos y dar continuidad a sus operaciones.

Uno de los aspectos más relevantes es la diversidad de perfiles requeridos, facilitando el acceso tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera oportunidad laboral. Esta dinámica mantiene activa la demanda de talento y abre espacios para distintos niveles de formación.

Además, la alta concentración de vacantes en la ciudad permite a los postulantes encontrar opciones acordes con sus intereses profesionales y su ubicación, sin necesidad de trasladarse a otras regiones del país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, mercadeo, diseño, administración, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Auxiliar de enfermería hospitalización – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Analista de mercadeo – Prever S.A.

Salario: 3.500.000

En este rol, será un catalizador esencial para la innovación y mejora continua dentro de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de marketing innovadoras para el lanzamiento de nuevos productos.

Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de mejora.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el éxito de los productos.

Monitorear el rendimiento de las campañas de marketing y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

Profesional en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.

Experiencia mínima de 2 años como analista de marketing o especialista en mercadeo preferiblemente en empresas del sector asegurador, salud o exequial.

Conocimiento en análisis de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.

Habilidades avanzadas en herramientas de análisis de datos y gestión de campañas de marketing.

Especialista de categoría de producto – Lili Pink

Salario: 4.000.000

Como especialista de categoría de producto, tendrá la oportunidad de liderar células de producto, contribuir al crecimiento comercial y fortalecer la presencia en el mercado.

Responsabilidades:

Definir la estrategia de categoría a corto mediano y largo plazo alineada a los objetivos de marca.

Desarrollar el calendario comercial y plan de lanzamientos según temporadas.

Analizar tendencias del mercado y realizar benchmarking para identificar oportunidades.

Realizar análisis de rotación de productos márgenes top sellers inventarios y obsolescencia.

Evaluar KPI por referencia colección canal y región.

Requerimientos:

Profesional en diseño industrial, administración de empresas o carreras afines.

Mínimo tres años de experiencia liderando células de producto.

Experiencia en análisis de mercado y desarrollo de estrategias de producto.

Conocimiento en análisis de KPI y métricas de rendimiento.

Habilidad para trabajar en entornos dinámicos y creativos.

Coordinador de zona sur – Croydon

Salario: A convenir

Si siente pasión por el mundo del retail y está listo para asumir el desafío, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar operaciones diarias de las tiendas.

Garantizar estándares de servicio y cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar metas.

Analizar y reportar el rendimiento de las tiendas.

Requerimientos:

Experiencia previa en retail como coordinador de tiendas o supervisor de retail.

Habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para gestionar equipos y asegurar estándares comerciales.

Experiencia en supervisión de operaciones y servicio al cliente.

Residente de programación y costos – Amarilo

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

Si es un coordinador de programación y costos o un supervisor de planificación y presupuestos con un enfoque analítico y le entusiasma el control de los proyectos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Supervisar el estado de costos y programación de las obras.

Asegurar el cumplimiento de los presupuestos asignados.

Colaborar con la gerencia de control y calidad.

Identificar y mitigar riesgos en la planificación.

Realizar reportes sobre el progreso del proyecto.

Requerimientos:

Título en arquitectura o ingeniería civil.

Experiencia en gestión de proyectos de construcción.

Conocimiento avanzado de herramientas de planificación como MS Project.

Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos.

Excelentes habilidades de comunicación.

