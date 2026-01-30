EMPLEO

Trabajo en logística: empresas requieren personal en todo el país

Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

30 de enero de 2026, 11:27 p. m.
¡Gran convocatoria laboral abierta!
¡Gran convocatoria laboral abierta!

El crecimiento del comercio electrónico, la expansión de los centros de distribución y el fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento han llevado a que empresas de distintos tamaños del sector logístico mantengan abiertas vacantes en todo el país.

Estas oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo formal, especialmente en cargos operativos, donde la demanda se mantiene constante.

Claves para postularse con éxito

Quienes estén interesados en trabajar en logística deben tener en cuenta algunos aspectos que suelen ser determinantes en los procesos de selección:

  • Disponibilidad para turnos rotativos.
  • Capacidad para el trabajo en equipo.
  • Responsabilidad y cumplimiento de horarios.
  • Disposición para aprender y adaptarse a procesos operativos.

Una hoja de vida actualizada puede marcar la diferencia al momento de avanzar en un proceso de contratación.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas deben registrarse en la sección de Semana Empleos, completar su perfil con información actualizada y luego postularse de manera gratuita a las vacantes disponibles.

Todo aquel que trabaja en alguna empresa que garantice el servicio de abastecimiento y logística es un héroe
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: iStock

Auxiliar logístico – Bucaramanga

Empresa: Cotrascal S.A.S.

Salario: A convenir

El candidato ideal no solo tendrá la oportunidad de impactar directamente en la satisfacción del cliente, sino que también será parte fundamental del crecimiento en el sector.

Responsabilidades:

  • Coordinar la entrega y recolección de mercancías en las rutas asignadas.
  • Asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos.
  • Verificar el estado de las mercancías antes y después de su transporte.
  • Mantener comunicación constante con el equipo logístico para reportar incidencias.
  • Contribuir a la optimización de rutas para mejorar la eficiencia operativa.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como auxiliar logístico o en roles similares.
  • Conocimiento en manejo de herramientas de gestión logística.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y solucionar problemas en el momento.
  • Disponibilidad para viajar y cumplir con horarios flexibles.
  • Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de bodega – Sincelejo

Empresa: Materiales EMO

Salario: 1.750.905 a 2.070.905

Materiales EMO S.A.S., una empresa líder en la comercialización de acabados para la construcción, está buscando un auxiliar de bodega para unirse a su equipo en la sala de ventas ubicada en Sincelejo.

Responsabilidades:

  • Realizar labores de cargue y descargue.
  • Gestionar el almacenamiento adecuado de productos.
  • Manejar inventarios con precisión.
  • Alistar pedidos y coordinar su entrega al cliente.
  • Mantener la organización y aseo en la bodega.

Requerimientos:

  • Mínimo seis meses de experiencia en bodega.
  • Experiencia en cargue, descargue y almacenamiento.
  • Conocimientos básicos en inventarios.
  • Bachillerato culminado (ideal).
  • Residir en Sincelejo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cierre la semana con empleo: hay vacantes para todos los perfiles

Conductor – Cali

Empresa: Orbia

Salario: 1.876.000 a 2.000.000

Como parte fundamental de la cadena de abastecimiento, su rol será clave para asegurar que los productos lleguen a tiempo y en perfectas condiciones.

Responsabilidades:

  • Transportar mercancías de manera segura y eficiente a través de las rutas asignadas.
  • Realizar inspecciones diarias del vehículo para garantizar su correcto funcionamiento.
  • Cumplir con las normativas de seguridad vial y de la empresa.
  • Comunicar cualquier incidente o problema durante el transporte a la gerencia de manera oportuna.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C2 vigente.
  • Experiencia mínima de 2 años como conductor de carga o similar.
  • Conocimiento de las rutas y normativas de tráfico en Cali.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operador logístico – Cartagena

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como operador logístico, su rol será esencial para garantizar que los procesos logísticos funcionen sin contratiempos, contribuyendo directamente a los objetivos generales de la organización.

Responsabilidades:

  • Gestionar el flujo de mercancías en los almacenes y centros de distribución.
  • Optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia.
  • Coordinar la recepción y despacho de productos.
  • Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en el manejo de inventarios.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar la cadena de suministro.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como operador logístico, coordinador logístico o gestor de inventarios.
  • Conocimientos en gestión de inventarios y cadena de suministro.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.
  • Disponibilidad para trabajar en Cartagena La Popa.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

