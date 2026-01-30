Cierre la semana con empleo: hay vacantes para todos los perfiles

A lo largo de esta semana, varias empresas han mantenido convocatorias activas para cubrir diferentes cargos, lo que abre nuevas posibilidades para personas que buscan un cambio en su trayectoria profesional.

Las ofertas están orientadas a perfiles operativos, técnicos, administrativos y comerciales, con oportunidades que se ajustan a distintos niveles de formación y experiencia. Esto permite que tanto quienes cuentan con recorrido laboral como quienes están iniciando puedan acceder a procesos de selección vigentes.

En la evaluación de los candidatos, las empresas están evaluando, además de la experiencia, aspectos como la disposición para aprender, el cumplimiento de responsabilidades y la adaptación a nuevos entornos de trabajo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Tenga en cuenta que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Especialista en formación – Bogotá D.C.

Empresa: Bodytech

Salario: 4.000.000

Bodytech busca un/a líder de talento humano que viva el negocio desde las sedes, acompañe a los equipos en el día a día.

Responsabilidades:

Acompañar a los gerentes de sede en la gestión de sus equipos.

Atender y resolver solicitudes diarias de talento humano.

Visitar las sedes y estar presente con los colaboradores

Apoyar procesos de selección, onboarding y desempeño

Fortalecer la cultura, el clima y la experiencia del colaborador

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia en Talento Humano con enfoque Business Partner o multisede.

Alta capacidad de escucha, resolución y liderazgo cercano.

Disponibilidad para desplazarse entre sedes.

Energía, vocación de servicio y orientación a resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de zona junior – Medellín

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista profesional de redes y comunicaciones – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.504.000

Se busca un profesional apasionado por la tecnología y la seguridad para optimizar las plataformas de TI.

Responsabilidades:

Realizar auditorías de seguridad bajo normas ISO 27001.

Implementar medidas de criptología para proteger los datos.

Colaborar con el equipo de TI para optimizar procesos.

Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas o Informática.

Especialización o diplomado en seguridad de la información.

Dos años de experiencia en auditoría TI o como oficial de seguridad.

Conocimiento en plataformas TIC y normas ISO 27001.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador(a) de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Nases

Salario: 4.000.000

En este rol, tendrá la oportunidad de liderar los procesos de tesorería, asegurando la administración adecuada de los recursos.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar los procesos de tesorería.

Asegurar el flujo de caja óptimo y la disponibilidad de fondos.

Realizar conciliaciones bancarias y programación de pagos.

Desarrollar análisis financieros para apoyar la toma de decisiones.

Gestionar la relación con bancos y otras instituciones financieras.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o afines.

Experiencia 3-5 años de experiencia en tesorería o áreas financieras, preferiblemente en empresas constructoras o del sector inmobiliario.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis financiero.

Habilidades de toma de decisiones y gestión de recursos financieros.

Experiencia en conciliaciones bancarias y programación de pagos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de emprendimiento – Medellín

Empresa: Universidad EIA

Salario: A convenir

Como especialista en emprendimiento, tendrá la oportunidad de impulsar el crecimiento de startups, colaborando con un equipo motivado que valora la creatividad y el trabajo en equipo.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de innovación para apoyar el crecimiento de nuevos emprendimientos.

Coordinar y liderar talleres de capacitación para emprendedores.

Colaborar en la evaluación y selección de proyectos para incubación.

Fomentar la colaboración entre estudiantes y profesionales del ecosistema emprendedor.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Economía o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles de analista de emprendimiento o especialista en emprendimiento.

Conocimiento en metodologías de innovación y desarrollo de negocios.

Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.