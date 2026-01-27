El empleo se mueve: estas son las vacantes disponibles en Colombia

Actualmente, la dinámica de contratación en Colombia mantiene un ritmo constante, con procesos de selección abiertos en distintas regiones y para múltiples perfiles. Este comportamiento responde a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y mantener activa la búsqueda de talento.

Consejos para los candidatos

Para los procesos de selección, las empresas suelen priorizar habilidades como la adaptabilidad, la disposición para aprender y el compromiso con las funciones asignadas. Contar con una hoja de vida actualizada y revisar cuidadosamente los requisitos de cada oferta puede facilitar el avance en las distintas etapas de selección.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está orientada a la incorporación de talento en áreas comerciales, de salud, logísticas, estratégicas y de ventas, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos.

Comercial senior B2B – Bogotá D.C.

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El objetivo del rol es impulsar el crecimiento y la expansión de la cartera de clientes de la empresa mediante una prospección activa y estratégica, centrándose en la identificación y captación de empresas grandes y líderes en el mercado.

Responsabilidades:

Identificar y prospectar activamente clientes potenciales dentro del segmento empresarial grande (Enterprise), enfocándose en empresas de alto potencial y oportunidades de negocio significativas.

Establecer y mantener relaciones sólidas con los Chief Human Resources Officers (CHRO) y otros líderes de operaciones dentro de las organizaciones objetivo, comprendiendo sus necesidades y desafíos comerciales para ofrecer soluciones adecuadas.

Analizar el mercado para identificar tendencias, oportunidades y competidores en el segmento Enterprise, y ajustar las estrategias comerciales.

Generar un flujo constante de leads cualificados a través de diversas actividades de prospección como networking y participación en eventos.

Preparar y presentar propuestas comerciales personalizadas que aborden las necesidades específicas de los clientes potenciales, destacando los beneficios y el valor añadido de los productos o servicios ofrecidos.

Seguir activamente los leads y llevar a cabo un proceso de ventas completo, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, asegurándose de cumplir con los objetivos de conversión y presupuesto establecidos.

Requerimientos:

Entre 5 y 10 años de experiencia laboral en el área comercial.

Entre 3 y 5 años de experiencia específica en empresas de tecnología, gestión de clientes y venta consultiva B2B.

Nivel de inglés B2

Experiencia en manejo de CRM.

Deseable conocimiento en Salesforce.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de formación y calidad – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $2.350.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, será una pieza clave en la implementación de procesos de calidad que impacten positivamente en la eficiencia del servicio.

Responsabilidades:

Evaluar el desempeño de los agentes del call center.

Desarrollar e implementar programas de formación para el equipo.

Monitorear y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Proporcionar retroalimentación constructiva a los agentes para mejorar su desempeño.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar de formación y calidad o analista de calidad en call center.

Conocimiento en técnicas de evaluación y formación de personal.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Capacidad para analizar datos de rendimiento y generar informes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional de producto – Medellín

Empresa: Estudio de Moda

Salario: $2.906.000 a $3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si busca un reto donde pueda maximizar la eficiencia y contribuir al éxito de la empresa, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar el abastecimiento y planeación de productos.

Desarrollar y categorizar nuevos productos.

Mantener relaciones efectivas con los proveedores.

Asegurar la reposición oportuna de inventarios.

Colaborar en la mejora continua de procesos.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 3 años en gestión de productos y compras.

Conocimiento en uso de ERP y herramientas de gestión de inventarios.

Capacidad para negociar y analizar inventarios de manera efectiva.

Habilidades interpersonales y capacidad analítica desarrollada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Supervisor de operaciones bilingüe – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $3.700.000 a $4.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un líder apasionado por optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente, este rol es para usted.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las operaciones diarias del equipo.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y eficiencia.

Desarrollar estrategias para mejorar los procesos operativos.

Liderar al equipo hacia el logro de los objetivos organizacionales.

Gestionar recursos para optimizar el servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como supervisor de operaciones o roles similares.

Habilidad para liderar y motivar equipos de trabajo.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Conocimiento en gestión de procesos y mejora continua.

Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones estratégicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de cuenta – Barranquilla

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para conectar con los clientes empresariales, asegurando que las soluciones se alineen con sus necesidades y expectativas.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes empresariales.

Identificar oportunidades de ventas y cerrar acuerdos exitosos.

Colaborar con el equipo para implementar estrategias comerciales efectivas.

Monitorear las tendencias del mercado para ajustar nuestras ofertas.

Proveer un servicio al cliente excepcional para asegurar la satisfacción y lealtad.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo de ventas o en roles similares como asesor comercial o representante de ventas.

Capacidad comprobada para alcanzar y exceder metas de ventas.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Conocimiento del mercado local de Barranquilla y sus dinámicas empresariales.

Disponibilidad para movilizarse en la región Norte de Barranquilla.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.