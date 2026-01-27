El empleo se mueve: estas son las vacantes disponibles en Colombia

Actualmente, la dinámica de contratación en Colombia mantiene un ritmo constante, con procesos de selección abiertos en distintas regiones y para múltiples perfiles. Este comportamiento responde a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y mantener activa la búsqueda de talento.
Consejos para los candidatos
Para los procesos de selección, las empresas suelen priorizar habilidades como la adaptabilidad, la disposición para aprender y el compromiso con las funciones asignadas. Contar con una hoja de vida actualizada y revisar cuidadosamente los requisitos de cada oferta puede facilitar el avance en las distintas etapas de selección.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está orientada a la incorporación de talento en áreas comerciales, de salud, logísticas, estratégicas y de ventas, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Comercial senior B2B – Bogotá D.C.
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
El objetivo del rol es impulsar el crecimiento y la expansión de la cartera de clientes de la empresa mediante una prospección activa y estratégica, centrándose en la identificación y captación de empresas grandes y líderes en el mercado.
Responsabilidades:
- Identificar y prospectar activamente clientes potenciales dentro del segmento empresarial grande (Enterprise), enfocándose en empresas de alto potencial y oportunidades de negocio significativas.
- Establecer y mantener relaciones sólidas con los Chief Human Resources Officers (CHRO) y otros líderes de operaciones dentro de las organizaciones objetivo, comprendiendo sus necesidades y desafíos comerciales para ofrecer soluciones adecuadas.
- Analizar el mercado para identificar tendencias, oportunidades y competidores en el segmento Enterprise, y ajustar las estrategias comerciales.
- Generar un flujo constante de leads cualificados a través de diversas actividades de prospección como networking y participación en eventos.
- Preparar y presentar propuestas comerciales personalizadas que aborden las necesidades específicas de los clientes potenciales, destacando los beneficios y el valor añadido de los productos o servicios ofrecidos.
- Seguir activamente los leads y llevar a cabo un proceso de ventas completo, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, asegurándose de cumplir con los objetivos de conversión y presupuesto establecidos.
Requerimientos:
- Entre 5 y 10 años de experiencia laboral en el área comercial.
- Entre 3 y 5 años de experiencia específica en empresas de tecnología, gestión de clientes y venta consultiva B2B.
- Nivel de inglés B2
- Experiencia en manejo de CRM.
- Deseable conocimiento en Salesforce.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de formación y calidad – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: $2.350.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte del equipo, será una pieza clave en la implementación de procesos de calidad que impacten positivamente en la eficiencia del servicio.
Responsabilidades:
- Evaluar el desempeño de los agentes del call center.
- Desarrollar e implementar programas de formación para el equipo.
- Monitorear y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.
- Proporcionar retroalimentación constructiva a los agentes para mejorar su desempeño.
Requerimientos:
- Experiencia previa como auxiliar de formación y calidad o analista de calidad en call center.
- Conocimiento en técnicas de evaluación y formación de personal.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
- Capacidad para analizar datos de rendimiento y generar informes.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Profesional de producto – Medellín
Empresa: Estudio de Moda
Salario: $2.906.000 a $3.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si busca un reto donde pueda maximizar la eficiencia y contribuir al éxito de la empresa, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar el abastecimiento y planeación de productos.
- Desarrollar y categorizar nuevos productos.
- Mantener relaciones efectivas con los proveedores.
- Asegurar la reposición oportuna de inventarios.
- Colaborar en la mejora continua de procesos.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de productos y compras.
- Conocimiento en uso de ERP y herramientas de gestión de inventarios.
- Capacidad para negociar y analizar inventarios de manera efectiva.
- Habilidades interpersonales y capacidad analítica desarrollada.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Supervisor de operaciones bilingüe – Cali
Empresa: Organización Carvajal
Salario: $3.700.000 a $4.200.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un líder apasionado por optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente, este rol es para usted.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las operaciones diarias del equipo.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y eficiencia.
- Desarrollar estrategias para mejorar los procesos operativos.
- Liderar al equipo hacia el logro de los objetivos organizacionales.
- Gestionar recursos para optimizar el servicio al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como supervisor de operaciones o roles similares.
- Habilidad para liderar y motivar equipos de trabajo.
- Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
- Conocimiento en gestión de procesos y mejora continua.
- Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones estratégicas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Ejecutivo de cuenta – Barranquilla
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es crucial para conectar con los clientes empresariales, asegurando que las soluciones se alineen con sus necesidades y expectativas.
Responsabilidades:
- Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes empresariales.
- Identificar oportunidades de ventas y cerrar acuerdos exitosos.
- Colaborar con el equipo para implementar estrategias comerciales efectivas.
- Monitorear las tendencias del mercado para ajustar nuestras ofertas.
- Proveer un servicio al cliente excepcional para asegurar la satisfacción y lealtad.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo de ventas o en roles similares como asesor comercial o representante de ventas.
- Capacidad comprobada para alcanzar y exceder metas de ventas.
- Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
- Conocimiento del mercado local de Barranquilla y sus dinámicas empresariales.
- Disponibilidad para movilizarse en la región Norte de Barranquilla.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.