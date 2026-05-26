Trabajos en Bogotá con salarios de hasta 10 millones de pesos, aplique aquí

Acceder a salarios competitivos en una ciudad como Bogotá puede representar una mejora significativa en la estabilidad financiera y en la calidad de vida. Este tipo de ingresos permite afrontar con mayor tranquilidad gastos relacionados con vivienda, transporte, educación y bienestar, además de ampliar las posibilidades de ahorro y proyección personal.

Hay más de 75 mil empleos disponibles en Bogotá: revise los perfiles requeridos

En medio de este panorama, múltiples empresas en la capital colombiana cuentan con procesos de contratación abiertos con remuneraciones que pueden alcanzar los $10 millones de pesos mensuales, dirigidos a perfiles con distintos niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Gerente de proyectos TI

Empresa: Open Group

Salario: $ 8.500.000

En Open Group buscan un gerente de proyectos con visión estratégica, capacidad de liderazgo y enfoque en resultados para liderar proyectos tecnológicos de alto impacto.

Responsabilidades:

Planear, controlar y ejecutar los proyectos y servicios asignados.

Realizar seguimiento y control al cronograma de actividades de los proyectos a cargo.

Garantizar el cumplimiento del alcance, tiempos y presupuesto de horas y viáticos.

Gestionar los recursos necesarios para la correcta ejecución de los proyectos.

Asegurar la calidad de los entregables y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Realizar el cierre administrativo, legal y financiero de los proyectos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines.

Experiencia entre 3 y 5 años en gestión y gerenciamiento de proyectos de tecnología y comunicaciones.

Certificación PMP vigente.

Conocimientos en buenas prácticas de gerencia de proyectos.

Experiencia liderando proyectos tecnológicos, controlando alcance, presupuesto y cronogramas.

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Jefe regional

Empresa: Prebel

Salario: $ 9.889.591

Se requiere un jefe regional con experiencia en el sector de consumo masivo para liderar la implementación del modelo Go To Market en la región asignada, garantizando el cumplimiento de los objetivos de ventas, recaudo, distribución y ejecución en punto de venta.

Responsabilidades:

Liderar la implementación y ejecución del modelo Go To Market en la región asignada.

Gestionar y desarrollar los canales de venta bajo su responsabilidad.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas, recaudo y distribución en la zona.

Diseñar y ejecutar planes de trade marketing y Joint Business Plans con los clientes clave.

Supervisar y controlar la gestión de presupuestos comerciales, optimizando los recursos disponibles.

Analizar y dar seguimiento a los indicadores de gestión.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para potenciar el crecimiento y posicionamiento de la marca.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo comercial de la regional para alcanzar las metas establecidas.

Identificar oportunidades de mercado y proponer acciones para mejorar el desempeño comercial.

Garantizar la correcta ejecución en el punto de venta y la visibilidad de los productos.

Requerimientos:

Profesional con especialización en áreas comerciales o afines.

Experiencia comprobada en gestión comercial y liderazgo de equipos en el sector de consumo masivo, retail o droguerías.

Sólidos conocimientos y experiencia en la implementación de estrategias Go To Market y planes de trade marketing.

Dominio en el análisis y seguimiento de indicadores de gestión.

Habilidad para definir e implementar estrategias comerciales y asegurar su ejecución en la región.

Experiencia en la negociación con clientes clave y en la gestión de relaciones comerciales.

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Director de desarrollo de software

Empresa: COVINOC S.A

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Este rol es fundamental para asegurar que nuestras soluciones tecnológicas sean seguras y estratégicamente alineadas con nuestros objetivos de negocio.

Responsabilidades:

Liderar proyectos de desarrollo de software asegurando su alineación con los objetivos estratégicos.

Coordinar y supervisar al equipo de desarrolladores para garantizar la calidad del producto.

Implementar prácticas de desarrollo seguro y eficiente.

Colaborar con otros departamentos para integrar soluciones tecnológicas.

Monitorear y optimizar el rendimiento de las aplicaciones.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder de desarrollo de software o en roles similares como gerente de desarrollo de software o jefe de proyectos de software.

Conocimientos avanzados en metodologías ágiles y prácticas de desarrollo seguro.

Capacidad para gestionar equipos técnicos y liderar proyectos complejos.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Título en ingeniería de sistemas, ciencias de la computación o campo relacionado.

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Especialista mercadeo

Empresa empleadora: Colsubsidio Empleo

Salario: $ 10.014.200

En este rol, su reto será diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de mercadeo digital para tienda en línea, con el fin de impulsar el tráfico calificado, mejorar la tasa de conversión y maximizar las ventas.

Requerimientos:

Profesional en ciencias de la administración o mercadeo o en ciencias de la ingeniería o afines. Especialización en mercadeo y publicidad o afines.

4 años de experiencia en marketing digital enfocado en e-commerce, responsable de diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de tráfico, conversión y fidelización, con fuerte orientación a resultados, análisis de datos y crecimiento de ventas online, conocimiento en gestión de tiendas en línea y campañas de adquisición de tráfico

Conocimientos específicos en manejo de plataformas e-commerce, herramientas de analítica digital, automatización, análisis de métricas.

¡Aplique acá!

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