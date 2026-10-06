El fenómeno que podrá verse en octubre: fecha y hora para no perderse este evento que iluminará el cielo

Octubre de 2026 llega con nuevos eventos astronómicos que prometen ofrecer condiciones favorables para observar el cielo nocturno. Uno de los momentos más esperados será la Luna llena, una fase que reduce considerablemente la luz natural del satélite y permite la observación de objetos celestes tenues, como nebulosas y cúmulos estelares.

Un enorme agujero apareció en el hielo de la Antártida: científicos ya saben qué lo provocó

Este fenómeno tendrá lugar el domingo 25, alrededor de la 11:11 de la noche, hora de Colombia. Este será el último de los cuatro momentos principales del calendario lunar del mes, después del cuarto menguante del día 3, la luna nueva del 10 y el cuarto creciente del 18, fechas que permiten seguir los cambios en la apariencia del satélite natural.

Durante octubre no se registrarán eclipses solares ni lunares, de acuerdo con el calendario de la NASA. Por esta razón, el plenilunio del día 26 podrá observarse sin que la sombra de la Tierra cubra la superficie lunar, como ocurre durante un eclipse de Luna.

Un eclipse solar es uno de los eventos más impresionantes de la naturaleza, pero también exige precauciones. Foto: Getty Images

Para quienes quieran observar este fenómeno, la noche del domingo 25 al lunes 26 será la fecha clave. El momento exacto de la fase llena ocurrirá poco antes de la medianoche, aunque la Luna podrá apreciarse brillante durante buena parte de esa noche.

Además, la Luna puede mantener una apariencia prácticamente circular durante las noches cercanas al plenilunio. Según la NASA, durante esta etapa suele aparecer en el cielo cerca de la puesta del Sol y desaparecer alrededor del amanecer.

Científicos encuentran una nueva especie diminuta y venenosa: advierten de la grave amenaza que enfrenta

Existen pequeñas diferencias entre los cálculos de las distintas fuentes. El Observatorio Naval de Estados Unidos ubica la fase llena a las 04:12 del tiempo universal. La diferencia de apenas un minuto frente a otros calendarios no cambia la fecha ni el momento general en que podrá observarse el fenómeno.

¿Cambiará la apariencia de la Luna?

Aunque parece emitir luz propia, la Luna en realidad refleja la radiación proveniente del Sol. Las distintas fases se producen debido a la posición que ocupan el satélite, la Tierra y el Sol, lo que determina qué parte de la superficie lunar iluminada puede observarse desde nuestro planeta.

El Observatorio Naval de Estados Unidos ubica la fase llena a las 04:12 del tiempo universal. Foto: NASA/Jef Janis

La NASA reconoce ocho fases principales de la Luna: nueva, creciente, cuarto creciente, gibosa creciente, llena, gibosa menguante, cuarto menguante y menguante. Este ciclo completo dura aproximadamente 29 días y medio, aunque los calendarios suelen destacar cuatro fases principales para facilitar el seguimiento de los cambios en el satélite.