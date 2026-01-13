Gente

La mansión de El Príncipe del Rap saldrá a la venta por una cifra millonaria: esto costaría adquirirla

La propiedad se encuentra a la venta, según medios norteamericanos.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de enero de 2026, 2:08 a. m.
Mansión Príncipe del Rap
Mansión Príncipe del Rap Foto: Paramount

La mansión, que se hizo mundialmente famosa por su aparición en la popular serie El Príncipe del Rap, será puesta a la venta, según el portal de noticias TMZ.

Hay que señalar que la importancia de la mansión se dio en los años 90 gracias a la famosa serie, en la que el joven Will Smith, interpretando a un adolescente de Filadelfia, se muda a esta lujosa residencia de la mano de sus ricos tíos. A lo largo de los años, la casa se ha convertido en un ícono cultural que ha dejado una huella imborrable en la televisión y en la memoria colectiva de los fans.

Globos de Oro 2026: lista completa de los ganadores por categorías

La primera información que se conoce es que la mansión cuenta con un valor de 30 millones de dólares. Dentro de su infraestructura se incluyen 930 metros cuadrados, en los cuales se distribuyen seis dormitorios y siete baños.

El medio citado destaca que, luego de 48 años, la propiedad está en venta, por lo cual las personas interesadas en adquirirla podrán iniciar los trámites con los representantes legales de la misma.

Por el momento, la propiedad hace parte de una grabación de una serie de Netflix, por lo cual su importancia cinematográfica adquiere un mayor valor.

La mansión cuenta con ocho recámaras, cinco baños completos y dos medios baños. Además, dispone de alberca, cancha de tenis y jardín. Su precio estimado de venta sería de aproximadamente 30 millones de dólares, según destacan a través de la red social TikTok.

Estas siete películas de autor serán protagonistas en Globos de Oro y Óscar, y se estrenan en el país

Por otra parte, se resalta que la mansión cuenta con amplios jardines exteriores que hacen que las personas se enamoren de su infraestructura. Además, el jardín, que se extiende por una gran parte de la propiedad, está diseñado con un estilo clásico que incluye una variedad de plantas y árboles bien cuidados, así como un césped perfectamente mantenido.

Serie Príncipe del Rap
Serie Príncipe del Rap Foto: Ron Galella Collection via Getty

¿Cuáles son los capítulos más recordados de la serie?

  • El regreso de papá
  • El Príncipe en la calle
  • El trabajo de Will
  • El beso de Lisa
  • El Príncipe del Rap en Harlem
  • La despedida de soltera
  • La noche de Halloween
  • Las chicas de Will
  • El abuelo de Carlton
  • La fiesta caribeña

Por medio de las plataformas de video se pueden encontrar los capítulos de la serie y recorrer los pasillos de la mansión a través de la trama de la misma.

