Primeras imágenes de la lujosa mansión en Punta Cana que sería de Nicolás Maduro. EE. UU. la incautó

En declaraciones concedidas a Fox News, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, volvió a pronunciarse sobre el dictador Nicolás Maduro, luego de que se aumentara el monto de la recompensa ofrecida por datos que faciliten la captura del dirigente chavista.

En la entrevista, la fiscal confirmó la millonaria incautación en activos vinculados a Maduro, valorados por 700 millones de dólares.

“Estos activos incluyen dos multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples casas en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, creo; millones de dólares en joyas y efectivo”, contó Bondi.

En ese contexto, varios medios de comunicación, incluyendo El Comercio y Diario Libre, publicaron las primeras imágenes de la que sería la casa incautada por Estados Unidos a Maduro.

En el distrito municipal de Verón, específicamente en Cap Cana, se encuentra Villa La Caracola, una lujosa residencia que fue confiscada por las autoridades estadounidenses y correspondería a la mansión vinculada al líder chavista.

Así es la lujosa mansión, Villa La Caracola, de 18 millones de dólares que le fue incautada a Nicolás Maduro en Punta Cana, República Dominicana. pic.twitter.com/QyxdfAiIRx — Manuel Rojas (@Manuelrojasrod) August 13, 2025

En 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana, había realizado un allanamiento en dicha propiedad, en la que también se sospecha que se hospedó en varias ocasiones Cilia Flores, esposa del dictador Venezolano.

Esta mansión forma parte de un conjunto de bienes cuyo valor total supera los 700 millones de dólares.

“Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas”, declaró Bondi en la entrevista con Fox News.

"This is organized crime, no different than the mafia": @AGPamBondi reveals DOJ seized $700M in assets linked to Venezuelan President Nicolás Maduro pic.twitter.com/gOgZukpr7D — FOX & Friends (@foxandfriends) August 13, 2025

“También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos”, añadió.

La lujosa casa cuenta con tres mil metros cuadrados de construcción, levantados en un terreno que supera los seis mil metros cuadrados.

Dispone de nueve dormitorios, cada uno equipado con su propio baño y terraza privada, además de diez baños adicionales, un comedor formal, una sala de estar, una cocina de estilo gourmet, múltiples terrazas, y una piscina de borde infinito, según informó el diario El Comercio.

La lujosa residencia fue incautada el 12 de mayo de 2019 al ciudadano venezolano Samark López Bello, quien es investigado por las autoridades estadounidenses y acusado de actuar como testaferro del gobierno de Nicolás Maduro.

Parte de la mansión que haría parte de la millonaria incautación de Estados Unidos. | Foto: X/@Manuelrojasrod