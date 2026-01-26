El destino internacional que se consolidó como favorito entre los viajeros colombianos en 2025: recomendaciones para su visita

De acuerdo con un reciente informe de Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, Punta Cana se consolidó como uno de los destinos internacionales favoritos entre los viajeros colombianos en 2025, ubicándose por encima de otros clásicos del Caribe como Cancún e incluso San Andrés.

Al cierre de 2025, según datos de la compañía, cerca de 515.514 colombianos visitaron este destino, por lo que para 2026 se proyecta un crecimiento promedio del 32 %, en comparación con el año anterior, impulsado por el aumento de búsquedas registradas en la plataforma.

De igual forma, indicó que su conectividad aérea desde ciudades como Cali y Medellín, con vuelos directos y tarifas competitivas, ha sido clave en su crecimiento turístico, sumando a esto las experiencias únicas que ofrece.

Estas rutas son impulsadas por aerolíneas como JetSmart, que apuesta por fortalecer la conectividad internacional de los colombianos y ampliar el acceso a destinos de alto interés turístico como Punta Cana, el primer destino de la aerolínea en el Caribe centroamericano.

Desde Medellín y Cali, los viajeros tienen la posibilidad de encontrar vuelos directos a este destino con un total de seis frecuencias semanales entre ambas ciudades, dato que confirma el creciente interés de los turistas por opciones internacionales accesibles y eficientes.

Adicionalmente, desde Bogotá y Cartagena, los pasajeros también pueden llegar a Punta Cana a través de una sola conexión, ampliando así el alcance de la operación y las alternativas de viaje para el mercado colombiano.

Parasailing en Punta Cana. República Dominicana Foto: Getty Images

“Hoy los viajeros valoran la posibilidad de elegir cómo, cuándo y dónde viajar. Nuestra apuesta es acompañarlos en esa decisión, ofreciendo rutas internacionales directas desde sus ciudades, con una experiencia simple, eficiente y alineada con las nuevas expectativas de viaje”, afirma Carolina Ruiz, Gerente Comercial de JetSmart Colombia.

Para alcanzar este objetivo, también resaltó la posibilidad de acumular y redimir millas con AAdvantage, el programa de viajero frecuente más antiguo del mundo, además de ahorrar en promedio hasta un 20 % gracias a su modelo Smart.

Recomendaciones para viajar a Punta Cana

Entre las cinco claves fundamentales para disfrutar un viaje a Punta Cana de principio a fin, diferentes expertos recomiendan:

Verificar la documentación: los colombianos solo necesitan pasaporte vigente, con al menos seis meses antes de su vencimiento. Por otro lado, aunque no es obligatorio, se aconseja contar con un seguro médico internacional.

los colombianos solo necesitan pasaporte vigente, con al menos seis meses antes de su vencimiento. Por otro lado, aunque no es obligatorio, se aconseja contar con un seguro médico internacional. Reservar con antelación: con esta práctica es posible acceder a mejores tarifas en vuelos y paquetes turísticos, especialmente en temporadas de alta demanda.

