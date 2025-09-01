¿Qué llevar en la maleta para ir a Punta Cana?

Punta Cana es uno de los destinos preferidos para los amantes del sol, la playa y el mar, elementos que se complementan de manera perfecta con su vibrante cultura y belleza paisajística.

Este destino es conocido principalmente por sus paradisíacas playas de arena blanca y aguas cristalinas, como Playa Bávaro y Playa Macao, ideales para relajarse, tomar el sol y practicar deportes acuáticos como snorkel y buceo.

Por eso, para viajar a Punta Cana, según recomendaciones de viajeros frecuentes y diferentes agencias de viajes, lo ideal es llevar siempre en el equipaje ropa ligera y cómoda, especialmente trajes de baño.

Para no fallar en el intento de preparar la mejor maleta de viaje a este lugar, la cadena de hoteles Princess Hotels compartió un top 10 de las cosas que sí o sí se deben llevar para garantizar unas excelentes vacaciones.

1. Ropa de playa

Además de bikinis o trajes de baño, se aconseja llevar salidas de baño, vestidos sueltos y prendas frescas para el día a día como camisetas y shorts.

Es importante recordar que el objetivo es poderse bañar cómodamente y protegerse del sol.

Parasailing en Punta Cana. República Dominicana | Foto: Getty Images

2. Protector solar

Este producto es esencial para proteger la piel de los rayos solares. Para elegir el correcto, se recomienda tener en cuenta las opciones de protectores responsables con el medioambiente.

3. Repelente de insectos

De este elemento infaltable también existen opciones amigables con el medioambiente. Punta Cana es un destino rodeado de exuberante vegetación, lo que hace muy difícil poder controlar a los mosquitos totalmente.

4. Gafas de sol y un sombrero o gorra

Recomendaciones clave para protegerse la piel del sol, especialmente el rostro en cualquier lugar o al realizar diferentes actividades, como senderismo o incluso para estar en la playa.

5. Calzado cómodo

Si la idea es caminar por los jardines y joyas naturales que adornan el paisaje de este destino, lo mejor es llevar siempre unos zapatos adecuados y cómodos.

También se sugiere alistar unas sandalias y chanclas, elementos útiles para los paseos por la playa.

6. Artículos de higiene personal

Esto incluye la crema o pasta de dientes, el champú, acondicionar, jabón y desodorante. Aunque algunos hoteles incluyen algunos de estos productos, no está de más agregar en el equipaje los que más se ajustan a nuestras necesidades o preferencias.

7. Kit de primeros auxilios

En caso de requerir una medicación específica, es importante llevar la cantidad necesaria según el tiempo del viaje o días de estancia en Punta Cana.

Adicionalmente, en este kit se aconseja tener vendas, analgésicos, medicamentos para el malestar estomacal, etc.

Tener un kit de primeros auxilios es fundamental. | Foto: Getty Images

8. Looks adecuados para cenas y eventos

Estas elecciones de conjuntos o vestidos en muchas ocasiones depende del restaurante que se elija, pues algunos tienen código de vestimenta, por lo que se recomienda revisar sus sitios web o redes sociales antes de programar su visita.

9. Un libro

Aunque en este destino se encuentran varias opciones de entretenimiento, también hay quienes prefieren disfrutar una desconexión total en la playa mientras leen sus textos preferidos.

10. Dinero en efectivo y tarjetas de crédito

Siempre es útil tener algo de dinero en efectivo para propinas, servicios con cargo extra, compras adicionales o actividades fuera del hotel.