Latina se fue de vacaciones de lujo a Punta Cana y contó todo lo que la decepcionó: “Esa parte recomiendo saltártela”

Uno de los destinos más populares para los turistas es Punta Cana, que cuenta con unas paradisíacas playas y un clima inigualable que permite disfrutar del mar casi todo el año.

Punta Cana cuenta con resorts “todo incluido”, hoteles boutique y una infraestructura turística muy completa, que facilita la estancia tanto a viajeros con presupuesto ajustado como a quienes buscan lujo, una de las modalidades más usadas por los turistas para pagar mejores precios a la hora de viajar.

Sin embargo, una mujer se quejó por la atención de uno de los hoteles, por su comida, del personal del resort, pero también pidió a sus seguidores “saltarse” la experiencia de ir a la isla Saona, la cual forma parte del Parque Nacional del Este.

@flavi.lovely Viaje a punta cana y no fue lo que Esperaba pero se gozó ♬ sonido original - Lovelyflavita

Esta zona turística de República Dominicana es conocida por los manglares, los arrecifes de coral, las playas bordeadas de palmeras y las aguas poco profundas de la isla que albergan estrellas de mar.

“Cuatro barcos para llegar a la isla, verdaderamente no ves nada… les recomiendo que hagan otras actividades”, dijo la mujer, aconsejando a sus seguidores no invertir en el viaje a la reconocida isla.

La mujer aseguró que el hotel donde se estaba hospedando no era para nada agradable, sobre todo la atención del personal de servicio. Por otro lado, dijo que pese a que el paseo a Saona no fue lo que esperaba, logró tener un tiempo agradable por la compañía de sus amigos y las personas con las que viajaron a la paradisíaca isla.

La excursión, que en un principio se presentaba como una de las actividades más atractivas, terminó por no satisfacer sus expectativas.

Al arribar a la isla, tanto la joven como el resto del grupo se toparon con una extensa fila para acceder a la comida, además de una oferta gastronómica limitada.

Una vista aérea de un resort con palmeras en Playa Bávaro en la costa sur de República Dominicana. | Foto: Getty Images

Estos contratiempos hicieron que la vivencia resultara menos agradable de lo que ella había imaginado, tal y como compartió posteriormente en sus redes sociales.

Isla Saona goza de gran renombre como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la República Dominicana. Se la considera la excursión más popular del país, especialmente para quienes están en Punta Cana, La Romana o Bayahíbe.

En enero de 2025, según datos del Ministerio de Turismo, el 16 % de los visitantes que realizaron excursiones en el país eligió Isla Saona, evidencia de su destacada demanda.

Isla Saona, República Dominicana | Foto: Getty Images/iStockphoto